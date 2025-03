La indignación de ElXokas ante la propuesta de que desaparezca el Día del Padre: "Haz lo mismo con las madres"

Dentro de la gran oferta que hay en el mundo de streaming podemos encontrar a creadores de contenido más tranquilos y que buscan evitar las polémicas, como Ibai, que podría incorporarse a la vuelta al mundo de Plex; y otros que no le tienen miedo a compartir su opinión sobre cualquier tema.

ElXokas es el ejemplo perfecto para esta segunda actitud, habiendo demostrado en una gran cantidad de ocasiones que es completamente transparente en sus directos, incluso llegando a discutir con Zeling delante de sus seguidores.

Si a esto se le suma que el gallego no tiene problemas en compartir sus ideales y en contradecir aquellos argumentos con los que no está de acuerdo, no ha sorprendido a ninguno de sus seguidores que haya querido contestar a unas declaraciones de la presentadora Carlota Corredera en las que hablaba sobre la idea de dejar de celebrar el Día del Padre.

Xokas mostró su indignación ante esta propuesta preguntando por qué esto se dice con la figura paterna y no con la materna, insinuando que el trasfondo de esta idea no es el de proteger a los niños huérfanos.

ElXokas asegura que esta propuesta “hiere al 50% de la población mundial”

La cuenta de TikTok elcompayosh ha recogido el momento en el que el streamer estaba repasando varios post de temas de actualidad, como suele hacer en sus directos, cuando llegó a la publicación que recogía las palabras de Carlota Corredera.

Con solo leer el contexto del vídeo Xokas empezó a encenderse, pero al escuchar las declaraciones terminó de explotar: “¿Y al revés? ¿Gente que ya no tiene a su madre y que solo tiene a su padre? Pregunto, porque las madres, por desgracia y muy a pesar, también pueden fallecer”.

El streamer no paró de preguntar qué ocurre con los casos contrarios y por qué la presentadora no los mencionaba, llegando a asegurar que estas declaraciones podían herir a “al 50% de la población mundial”, insistiendo en que todos los varones se podrían ofender por ellas.

Para terminar, ElXokas aseguró que esta propuesta no tiene sentido si no se elimina también el Día de la Madre: “Haz lo mismo con las madres y que no haya Día de la Madre. Ni Día de la Madre ni Día del Padre. Hacemos un día que sea el día especial parental”.