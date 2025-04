IlloJuan revela el peso que alcanzó y que le hizo comenzar su cambio físico: "Comía lo que me daba la gana"

A pesar de la expansión que se ha vivido respecto a los temas que suelen tratar los creadores de contenido en sus vídeos y directos, es innegable que la industria de los videojuegos sigue teniendo un gran protagonismo en este mundo, y uno de los mejores ejemplos de ello es IlloJuan.

El malagueño es conocido por su contenido sobre este tema y por ser un jugador bastante experimentado y con una opinión muy tenida en cuenta, por eso no sorprende que todos le escuchen cuando habla de temas como las consolas más vendidas de la historia o cuando opina que se está exprimiendo The Last of Us.

Sin embargo, en uno de sus últimos directos el streamer trató un tema mucho más personal hablando de su estado de forma y del peso que ha perdido desde que ha empezado a darle más importancia a cuidar su alimentación y a hacer ejercicio, revelando incluso el peso que llegó a alcanzar.

IlloJuan reconoce que vivió un punto de inflexión al casi alcanzar los 100 kilos

La cuenta de TikTok Twitchparida ha sido la encargada de recoger la reflexión del creador de contenido, que empezó asegurando que ahora mismo pesa unos 87 kilos, y que esto le parece “una locura” por lo mucho que ha perdido.

El streamer leyó el comentario de un usuario de su chat que quiso saber cuánto pesaba antes y no tuvo problemas en contestar: “Estaba en 96 o 97 (kilos). Yo llegué a pesar casi 100, estaba en 98 o 99, hace 3 años o por ahí. Cuando ya vi eso dije, illo…”.

IlloJuan dejó claro que llegó a esa situación por no cuidarse, asegurando que comía lo que le daba la gana y que no se tomaba en serio sus entrenamientos. Parece que ahora, y desde hace un tiempo, todo esto ha cambiado y va al gimnasio de lunes a viernes dos horas o más.

Aun así, el streamer dejó claro que no está nada obsesionado con el aspecto físico: “No sé cuál es mi peso ideal, no tengo ni idea. Pero que tampoco me raya mucho el tema del peso a mí. Yo lo que quiero es estar bien”.

Para terminar, Juan quiso recomendar a todo el mundo entrenar fuerza y hacer deporte, defendiendo que es muy saludable y que a él le ayuda a sentirse más ágil y más ligero en su día a día.