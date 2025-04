IlloJuan asegura que "están exprimiendo The Last of Us a unos niveles increíbles" después del estreno de la segunda temporada

Dentro del mundo de los creadores de contenido cada uno se siente más cómodo tratando unas temáticas y subiendo vídeos o haciendo directos de diferentes actividades. A pesar de esta variedad, los videojuegos siempre han estado muy vinculados a esta industria, y el mejor ejemplo de que esto sigue siendo así es IlloJuan.

Al malagueño no solo le gusta disfrutar de títulos más retro o discutir sobre este sector, comprobando, por ejemplo, cuáles son los videojuegos más vendidos de la historia; sino que también está conectado con la actualidad, haciendo campañas para juegos como Assassin's Creed Shadows (por las que, según él, “cobra una pasta”).

Ahora que se ha estrenado el primer capítulo de la segunda temporada de The Last of Us, IlloJuan ha querido hablar sobre el título en el que está basado la serie, reconociendo que no se esperaba que también se fuese a exprimir esta saga y destacando que la serie ha logrado que se haga todavía más conocido entre aquellos que viven ajenos a los videojuegos.

IlloJuan habla del impacto de la serie de The Last of Us

La cuenta de TikTok elcompayosh ha sido la encargada de recoger las declaraciones del creador de contenido, que aseguró que se "está exprimiendo a unos niveles increíbles" la franquicia al ver que se va a lanzar una edición coleccionista del juego el día 10 de julio.

Parece que para el streamer el motivo detrás de esta iniciativa es toda la gente nueva que ha traído la serie, lo que ha provocado que se quiera aprovechar el tirón. El malagueño destacó el éxito que tuvo la primera temporada, que alcanzó 40 millones de espectadores en dos meses; y que ya está firmada una tercera.

“Esto es un win-win para Naughty Dog, porque es un juego que ya han hecho, esto ya está escrito, esto ya está producido, esto ya está desarrollado; es simplemente seguir sacando y seguir generando dinero de algo que hiciste hace años”, aseguró IlloJuan.

Para terminar, el creador de contenido destacó que la calidad de la primera temporada es tal que incluso la gente que la vio sin saber que venía de un juego se ha enamorado de ella, por eso él le recomienda a todo el mundo que, si tiene la oportunidad, se pase el videojuego.