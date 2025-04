Mara y la crítica más dura a la canción de AriGameplays: "Aparte de enseñar el culo, ¿sabe hacer algo más?"

Desde que AriGameplays lanzó su primera canción hace unos días está recibiendo un gran número de opiniones que parecen estar llegando a la misma conclusión. Tanto los usuarios en redes como los creadores de contenido que están reaccionando a la canción parecen estar de acuerdo en que la producción es muy buena, pero que el uso del autotune hace que no se le entienda.

Si Westcol había sido uno de los últimos en sumarse a esta crítica, añadiendo unas declaraciones polémicas sobre el físico de Ari, la opinión de MissPolaroid, conocida como Mara, ha ido todavía un paso más allá.

A la streamerno le ha temblado el pulso a la hora de atacar el trabajo de la creadora de contenido, destacando, eso sí, que su opinión se ciñe a lo que ha hecho en la canción y no a sus directos, porque nunca ha visto ninguno.

Mara asegura que AriGameplays “es una mierda” en la canción

Como se puede ver en el extracto recogido por Javi Oliveira, aunque en los primeros segundos de vídeo la creadora de contenido intentó escuchar la canción en silencio antes de criticarla, lo cierto es que no tardó demasiado en referirse a ella como “un castigo”.

Tampoco le llevó demasiado tiempo el estallar por la actitud de Ari dentro del videoclip: “Oye, aparte de enseñar el culo, ¿esta pava sabe hacer algo más?”. La afirmación de Mara fue acompañada a los pocos segundos con una broma sobre un momento del vídeo en el que la mexicana se agacha de espaldas a la cámara, haciendo que la streamer pausase el vídeo y se llevase la mano a la cabeza.

Cuando avanzó un poco más, la creadora de contenido quiso reconocer que sí que había cosas que le gustaban de la canción, aunque dejó claro que Ari no es una de ellas: “A ver, tengo que decir que en producción está bien la canción. Ella (refiriéndose a AriGameplays) es una pu… mierda, sorry. Ósea, en la canción, nunca he visto un stream suyo”.

Más allá de estas palabras, lo cierto es que la creadora de contenido parece que no encontró nada más bueno que decir de este proyecto que, de una manera u otra, no está dejando indiferente a nadie.