El Investor & Demo Day de Madrid in Game permite probar algunas de las futuras joyas indie españolas

El Campus del Videojuego de Madrid acogió una nueva edición del Investor & Demo Day, uno de los eventos estrella del Start IN Up Program de Madrid in Game, consolidando a la capital como un hub global para la industria del gaming. Durante la jornada, más de 40 startups presentaron los avances de sus videojuegos y aplicaciones tras seis meses de aceleración, con el objetivo de captar 15 millones de euros en inversión. El evento reunió a cerca de 400 asistentes, incluyendo inversores, publishers, empresas tecnológicas, universidades y profesionales del ecosistema del videojuego.

La cita contó con la presencia de destacadas firmas de capital riesgo como Adara Ventures, Bitkraft, EA Ventures o Faraday, junto a gigantes tecnológicos y del entretenimiento como Bandai Namco, Epic Games, Huawei o Globant. También asistieron instituciones públicas, como el Ministerio de Cultura o la Comunidad de Madrid, y universidades de prestigio como la Universidad Complutense y UDIT, reflejando el respaldo transversal al proyecto y siendo una excelente noticia para el desarrollo independiente español.

Demostraciones jugables Made in Spain de videojuegos que prometen ser importantes

A través del Demo Day se abrió las puertas al público, que pudo probar en exclusiva las últimas versiones de títulos desarrollados en el Development Center, de modo que se pudieran experimentar de primera mano algunas de las grandes sensaciones del desarrollo nacional. Entre los juegos más destacados estuvieron:

(Infinite Thread Games): una aventura de puzles inspirada en Don Quijote de la Mancha, con un universo artesanal que duplicó su objetivo en Kickstarter en apenas dos semanas. Plus Ultra: Legado (Pontica): un título de exploración 2D con estética de cómic europeo ambientado en el México del siglo XVI.

(ConWiro): el videojuego oficial de la Kings League para móviles. Seed (Klang): presentado tras cerrar un acuerdo con Google Cloud en la GDC de San Francisco.

El concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, subrayó el potencial de la ciudad: “Madrid lidera la creación de empresas y la atracción de inversión extranjera en España. Estamos construyendo un ecosistema único para consolidarnos como uno de los mayores polos de talento en la industria del videojuego”. Desde su lanzamiento en marzo de 2023, el Start IN Up Program ha apoyado a 113 startups, que han captado más de 5,4 millones de euros en financiación y generado 170 empleos. Con un enfoque personalizado que incluye preincubación, incubación y aceleración, el programa acompaña a las empresas en su búsqueda de inversión y su proyección internacional, con presencia en eventos como la GDC de San Francisco, eMerge Americas o Gamescom.