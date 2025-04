inZOI, el gran rival de Los Sims, también podría llegar a Nintendo Switch 2

Uno de los juegos más esperados de este año por los amantes de Los Sims ha sido inZOI, el gran rival de los juegos de Electronic Arts que venía dispuesto a ofrecer un nuevo mundo increíble y con un creador de personajes que quería revolucionarlo absolutamente todo. Como era de esperar, su lanzamiento en Steam ha tenido un gran éxito y sus reseñas son muy positivas, por supuesto, el juego también está planeado para su llegada a Xbox Series X|S y PS5, aunque parece que ahora tampoco se descarta la nueva Nintendo Switch 2. Sin embargo, sería un trabajo complicado que los desarrolladores tendrían que abordar.

Todo esto ha sucedido en una entrevista para VideoGamer, ha sido ahí en donde Hyungjun Kim, director del juego, ha hablado acerca de la posibilidad de ver el título de inZOI en la nueva consola de la gran N. Por supuesto, estarían encantados de que eso sucediese, lamentablemente, parece que tendrían que hacer un trabajo de optimización bastante importante para que el juego corriese de la forma adecuada. Si quieres ver sus declaraciones, presta atención, porque justo debajo de estas líneas te mostramos toda la información al respecto.

Es difícil decirlo con certeza, ya que aún desconocemos las especificaciones exactas de hardware de la Nintendo Switch 2. Sin embargo, los rumores sugieren que podría tener un rendimiento similar al de la RTX 2050. Dado que inZOI actualmente requiere especificaciones relativamente altas, probablemente sería difícil ejecutar el juego en la Switch 2 tal como está.

Actualmente, inZOI no es compatible con Steam Deck, tal y como lo confirma la web oficial de Steam, por lo tanto, Nintendo Switch 2 sería una oportunidad perfecta para llevar toda esta increíble aventura al mundo de las consolas portátiles. Lógicamente, para ello todavía hay que esperar un poco, puesto que la consola no ha salido al mercado y parece que la desarrolladora todavía no ha comenzado el trabajo de optimización del juego.

Diablo IV también podría llegar a Switch 2

Parece que por ahora, inZOI no es la única entrega que podría llegar a la nueva consola portátil de la gran N. La última entrega de la saga Diablo también tiene entre ceja y ceja este nuevo dispositivo, sobre todo teniendo en cuenta que Diablo III y Diablo II Resurrected están disponibles para la Switch actual y que por supuesto, se podrá jugar en la nueva gracias a la retrocompatibilidad. Al igual que sucede con inZOI, los responsables de Diablo IV estarían encantados de ver su juego en Nintendo Switch 2, así que habrá que prestar mucha atención para ver qué consiguen hacer.

La nueva máquina de la gran N está generando un gran revuelo entre el público, no solo porque es una revolución en el mundo de las consolas portátiles, sino también por el elevado precio que tienen sus juegos first party. Afortunadamente, en esta ocasión el catálogo de Switch 2 promete ser realmente amplio gracias al apoyo de terceros y a su aumento de potencia, por lo que parece bastante claro que no te faltará diversión en ningún momento.