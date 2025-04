Una joya imprescindible que no pasa de moda: este thriller de terror en streaming juega con tu mente

Dirigida por Alejandro Amenábar, Los Otros es una película protagonizada por Nicole Kidman. Y es que es una de esas películas que no consigues olvidar fácilmente. Ambientada en una mansión aislada en la isla de Jersey, los eventos suceden poco después de la Segunda Guerra Mundial. Los Otros narra la historia de Grace, una madre católica muy estricta que vive con sus dos hijos fotosensibles.

Desde que aparece la primera escena, el espectador es consciente de un ambiente que se siente opresivo. La niebla constante te hace creer que el escape no es posible y te provoca esa sensación de que algo no está bien. Asimismo, lo que hace especial a Los Otros no es solo su trama, sino la manera en la que se van desarrollando los acontecimientos. Alejandro Amenábar no se apoya en los sustos fáciles que son comunes en el género para hacer realidad un filme que te mantiene en tensión constante.

Una Nicole Kidman en estado de gracia

En lugar de eso, la película construye la tensión poco a poco, con una puesta en escena que destaca principalmente por su sobriedad. La casa se convierte en un personaje más, con su luz tenue, sus puertas cerradas y esos sonidos que los personajes no saben explicar. El espectador también comparte un vínculo constante con Grace al ser testigo de la confusión y el miedo que la protagonista sufre en cada minuto. Y eso es clave para que la historia funcione.

Nicole Kidman está impecable, ya que su interpretación sostiene la mayor parte de la película. Es su trabajo el que refuerza a una mujer que se aferra a sus creencias religiosas y a su papel de madre, mientras su mundo comienza a desmoronarse poco a poco. Su evolución es uno de los pilares fundamentales de la película, y Nicole Kidman consigue que se pueda sentir empatía por ella, incluso cuando sus acciones resultan difíciles de comprender.

Los Otros plantea una reflexión sobre la culpa hasta llegar a un final que te pilla por sorpresa. Aunque el giro final es muy conocido, no me gustaría estropeártelo si aún no la has visto. No solo es popular por el impacto que produce en el espectador, sino por cómo reconfigura todo lo que se ha visto antes. No es un truco que se saca de la manga, sino que es una pieza necesaria más que encaja en un rompecabezas complejo de resolver.

Es una película muy lograda que al menos tienes que ver una vez. Asimismo, Los Otros no es una propuesta que asusta por lo que muestra, sino por lo que sugiere. En ocasiones, el miedo más profundo no tiene que ver con fantasmas, sino con el sentido que tiene la vida. No tengo duda de que es una de las mejores películas de terror que puede ver en streaming.

Los Otros está disponible en Netflix y Movistar Plus+.