Hoy vuelve (por última vez) 'El cuento de la criada', pero no lo hace sola: así arranca el mes de abril en Max

Parece que Max, que ya luce su nuevo logotipo en blanco y negro, se ha propuesto que el mes de abril sea el mejor de toda su temporada, y no lo decimos únicamente por el inminente estreno de la temporada 2 de The Last of Us. Hablamos de las dos mujeres, en dos mundos totalmente distintos, que regresan esta semana a la plataforma de HBO: mientras la revolución de 'El cuento de la criada' llega a su fin, los focos de 'Hacks' se encienden de nuevo. Eso sí, no les será fácil liderar el streaming estos días, porque tendrán que competir con el esperadísimo regreso de Black Mirror 7.

Las novedades de Max de esta semana (del 7 al 13 de abril)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 2 únicas novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Max:

El cuento de la criada (Temporada 6) - martes 8 de abril

- martes 8 de abril Hacks (Temporada 4) - viernes 11 de abril

El cuento de la criada (Temporada 6)

La serie se desarrolla en un futuro distópico donde EE.UU. ha sido reemplazado por la República de Gilead, un régimen teocrático y totalitario instaurado tras una guerra civil y un golpe de Estado. En esta sociedad, las mujeres fértiles son convertidas en criadas y obligadas a engendrar hijos para los comandantes y sus esposas estériles, bajo un sistema basado en interpretaciones extremistas de textos bíblicos. Gilead divide a las mujeres en roles estrictos según su vestimenta: las criadas van de rojo, las esposas de azul, las tías de marrón y las sirvientas domésticas de verde.

Su resiliente a intrépida protagonista, June Osborne (Elisabeth Moss), pertenece al comandarte Waterford (Joseph Fiennes), pero a través de sus recuerdos poco a poco se revela su vida anterior como madre de Hannah y esposa de Luke, antes de que el régimen los separara. La sexta y última temporada cierra la saga con June liderando desde Canadá una ofensiva decisiva contra Gilead, mientras enfrenta amenazas internas y externas que la obligan a regresar al corazón del régimen. El desenlace explora el costo emocional de la libertad y resuelve todas las tramas pendientes, manteniendo el tono crudo y simbólico que caracteriza a la serie.

Esta temporada consta de 10 capítulos, con una duración aproximada de 55 minutos cada uno. Los tres primeros ya están disponibles en Max desde hoy mismo, martes 8 de abril, y después se lanzará semanalmente un episodio nuevo cada martes.

Hacks (Temporada 4)

Si no conoces Hacks, te haremos un pequeño resumen de esta comedia dramática que está arrasando. El centro de la historia es la complicada relación entre Deborah Vance (Jean Smart), una legendaria comediante de Las Vegas actualmente en declive, y Ava Daniels (Hannah Einbinder), una joven guionista que ha sido "cancelada" por publicar un tuit tan desafortunado como viral. Como te imaginarás, el choque generacional entre ambas está servido, con sus idas y venidas constantes a lo largo de las tres entregas anteriores.

En esta cuarta temporada, tienen que intentar entenderse por el bien del late-night que producen juntas, donde se encuentran en un entorno competitivo y hostil. Se trata de un sueño postergado por décadas para Deborah, y que ha colocado a Ava como guionista principal tras chantajear a su mentora. ¿El motivo? La dinámica se ha invertido, y ahora la joven tiene el poder tras conocer el affaire de Deborah con el ejecutivo Bob Lipka (Tony Goldwyn).

Esta temporada consta de 10 capítulos, con una duración aproximada de 30 minutos cada uno. Los dos primeros estarán disponibles en Max a partir del viernes 11 de abril, y después se lanzará semanalmente un episodio nuevo cada viernes.