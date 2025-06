Los jugadores de Steam pueden reclamar gratis para siempre un juego muy especial en junio

Este fin de semana, Steam finalizó todas las promociones de juegos gratuitos por tiempo limitado que estaban activas en la plataforma de Valve. Como resultado, los usuarios han tenido que recurrir al catálogo de juegos free to play de la tienda digital, que continúa expandiéndose con nuevos títulos de forma regular. No obstante, Steam tenía preparada una sorpresa, repitiendo una de las promociones más destacadas del año anterior.

Durante todo el mes de junio, los usuarios de Steam podrán obtener de forma gratuita el videojuego Tell Me Why, en una iniciativa que conmemora el Mes del Orgullo, como ya ocurrió el año pasado. Hasta el 1 de julio a las 19:00 (hora peninsular española), cualquier usuario podrá reclamar el juego sin coste alguno, quedando incorporado de manera permanente a su biblioteca de Steam, lo que permitirá disfrutarlo incluso después de que finalice la promoción.

Tell Me Why, gratis en Steam durante todo el mes de junio

Tell Me Why es una de las grandes aventuras narrativas de DONTNOD Entertainment, el estudio detrás de la querida franquicia Life is Strange. En este íntimo misterio, los gemelos Tyler y Alyson Ronan, reunidos de nuevo, utilizan su vínculo sobrenatural para desentrañar los recuerdos de una infancia amorosa pero problemática. Ambientado en un hermoso pueblo pequeño de Alaska, Tell Me Why presenta personajes realistas, temas maduros y decisiones impactantes. A medida que rememoras el pasado, tus elecciones afectarán la relación entre los gemelos, determinarán la fuerza de su vínculo y darán forma al curso de sus vidas.

Por lo tanto, se trata de una ocasión perfecta para poder sumar un nuevo videojuego de manera totalmente gratuita a tu catálogo de propuestas de Steam, algo que te ofrecerá decenas de horas de diversión. Recuerda que Tell Me Why estará disponible sin ningún tipo de coste hasta el 1 de julio a las 19:00h (horario peninsular español).