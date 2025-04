Nissaxter habla sobre la canción de AriGameplays: "No entiendo muy bien lo que dice, entre el autotune y eso"

El trabajo de los creadores de contenido cada vez supera más fronteras, de tal manera que ya es una costumbre ver a streamers o a youtubersaparecer en otros sectores como el mundo de la televisión o del cine. El último ejemplo ha sido el salto de AriGameplays a la industria musical.

La creadora de contenido ha debutado en este campo en las últimas horas lanzando su primera canción, la cual no ha dejado indiferente a nadie. Mientras que en los comentarios del vídeo de YouTube la mayoría de las opiniones han sido positivas, en otras redes ha habido más críticas.

Una de las primeras streamers en opinar del trabajo de Ari ha sido Nissaxter, que ha sido muy sincera con su opinión, remarcando tanto lo positivo como lo negativo del trabajo de la creadora de contenido latinoamericana.

Nissaxter se mojar sobre la canción de AriGameplays

El usuario Javi Oliveira ha recogido las palabras de la streamer española después de haber visto el videoclip de la canción y de haberla escuchado.

Ya cuando esta estaba llegando a su final, Nissaxter tuvo el primer comentario sobre la voz de Ari en la canción, reconociendo que “sonaba rara”, aunque parece que no terminó de desagradarle: “Para ser una canción de un streamer está muy bien hecho el vídeo y la canción y todo. Está muy bonito”.

Sin embargo, segundos más tarde, llegó a la misma conclusión que la mayoría de críticas hacia el trabajo musical que ha realizado Ari: “La canción yo es que no entiendo muy bien qué dice, la verdad. Entre el autotune y eso no entiendo, la verdad que no entiendo. Algo de pilates”.

Con estas palabras la creadora de contenido, que hace poco realizó unas polémicas declaraciones sobre las quejas de los artistas por el uso de la IA, cerró su opinión sobre la canción.

Para aquellos que no han terminado de ver con buenos ojos la canción la explicación que ha dado Nissaxter sobre lo que no le ha gustado ha sido la descripción perfecta. Aun así, parece que este proyecto de Ari podría continuar, por lo que no sería de extrañar que en el futuro lanzase alguna canción más.