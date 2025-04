Marvel al fin confirma la sorprendente identidad del nuevo Venom

Ya es oficial: Marvel confirma la existencia de un nuevo Venom que nadie esperaba. Aunque ya se adelantaron varios candidatos posibles, Marvel ha dado la sorpresa al mostrar quién se esconde debajo del simbionte más popular de Marvel. Lo más curioso es que se trata de Mary Jane Watson. Durante meses, Marvel ha estado insinuando la identidad secreta de Venom tras los eventos que se vieron en el desarrollo de Venom War.

Teniendo en cuenta que terminó con Eddie Brock y su hijo, Dylan Brock, siendo separados del simbionte Venom, Marvel se vio obligada a buscar un anfitrión para Venom. En este peculiar escenario, Dylan Brock fue el encargado de investigar a cuatro sospechosos posibles. Los candidatos principales que se barajaron fueron Robbie Robertson, Madame Masque, Rick Jones y Luke Cage.

Marvel Comics sorprende a los lectores de la forma más inesperada

Y es que antes de que se produjera el lanzamiento de All-New Venom #5, Marvel Comics publicó una página en la que se revela a Mary Jane Watson como la nueva huésped del simbionte Venom. Mary Jane, quien asumió la identidad de Jackpot, ya no es la pareja de Peter Parker en la continuidad oficial. De hecho, el matrimonio con Spider-Man se anuló por los eventos que se vieron en la controvertida historia de One More Day.

Su novio actual es Paul Rabin, quien también fue un personaje posible para asumir el papel del simbionte en All-New Venom. Todo esto se vio después de que él y Mary Jane acogieran durante un tiempo a Dylan Brock.

Marvel sorprende al mundo al confirmar la identidad del nuevo Venom Marvel

Esta es la sinopsis oficial:

"¿Quién es el nuevo Venom? Cuando se hayan descartado todas las pistas falsas, ¿quién quedará? Las pistas han estado a la vista de todos, y al final de este número, sabrán el nombre del nuevo Venom… pero con M.O.D.O.K. buscando sangre simbionte, quizás ya identifiquen el cuerpo".

El propio Al Ewing, guionista involucrado en la serie de cómics, explicó cómo se planificó la distracción:

"Enganchamos a los lectores con el gran misterio, aunque con un toque de distracción... Ahora que se ha revelado el secreto, podemos adentrarnos en la relación entre Mary Jane y Venom. A diferencia de los huéspedes anteriores, esta pareja no está junta por decisión propia. Y si disfrutaste de esta versión de Venom, hay mucho más en camino".

El cómic All-New Venom #5 ya está disponible.