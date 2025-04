Marvel cambia a Daredevil para siempre al darle un sorprendente nuevo origen

Marvel Comics acaba de reescribir el origen de los poderes de Daredevil, lo que supone un gran cambio para Matt Murdock como héroe. Una nueva serie de cómics confirma un futuro en el que un Matt Murdock mucho más mayor y sin poderes continúa ayudando a su ciudad como voluntario en un refugio de alimentos. La editorial confirma que sus poderes parecen haberse desvanecido, pero una serie de eventos lleva a Matt Murdock a recuperar sus habilidades.

En un avance de Daredevil: Cold Day in Hell #1, Matt Murdock aparece como voluntario en un centro de alimentos. Y cuando él mismo se encarga de sacar la basura es cuando se encuentra con un grupo de ciudadanos que huyen del metro. Uno de ellos empieza a hablar sobre la existencia de una bomba, pero una explosión lo interrumpe y Matt Murdock queda atrapado en medio del caos.

Matt Murdock encuentra su propia versión como Old Man Daredevil

En este sentido, Marvel Studios ha presentado los poderes de Daredevil como sentidos mejorados, desarrollados al trabajar junto a Stick para perfeccionar sus habilidades. Sin embargo, los cómics originales muestran sus capacidades como poderes reales obtenidos a partir del isótopo radiactivo que se derramó sobre él. De hecho, la audición mejorada de Matt Murdock en el UCM le permite ecolocalizar concentrándose en un sonido y escuchando cómo se refleja en otros objetos cercanos.

En los cómics, Matt Murdock puede emitir ondas de radio bajas desde su cerebro, y cuando esas señales rebotan hacia él, puede recrear una imagen en su mente para poder ver todo lo que le rodea a su peculiar manera. Eso no quita que los poderes de Daredevil en los cómics y el UCM sean similares, pero el UCM se presenta de forma mucho más realista.

Dado que Daredevil en los cómics posee poderes en lugar de una habilidad adquirida, esto dejaría a Matt Murdock vulnerable a perderlos en su vejez. La primera vez que Matt Murdock fue alcanzado por un isótopo radiactivo, el héroe obtuvo poderes sobrehumanos. Ahora que sus poderes han sido despertados con un gas, Daredevil podría volver a poseerlos o desarrollar algunas habilidades adicionales.

Portada de Daredevil: Cold Day in Hell #1 Marvel

Cold Day in Hell se ha confirmado como una serie corta de solo tres números, por lo que no hay mucho tiempo para desarrollar algo que se sienta radicalmente diferente. Aun así, sí que es cierto que pueda ser posible añadir algo a sus poderes, como quizás una fuerza sobrehumana para compensar su avanzada edad. Sin embargo, Daredevil no necesita poderes adicionales para representar una amenaza para sus enemigos.

Cuando Matt Murdock obtuvo sus poderes por primera vez, tuvo que entrenar durante años antes de alcanzar la cima como Daredevil. Ahora, al recuperarlos por segunda vez, Matt Murdock consiguió recuperar el control de sus poderes en cuestión de segundos. Por eso, tras años sin ser Daredevil, la ira contenida en su interior finalmente puede liberarse por completo.