Marvel Studios confirma que Iron Man siempre fue el Vengador más poderoso por una curiosa razón

Tras el exitoso estreno de Daredevil: Born Again, Marvel ha podido confirmar de manera indirecta por qué Iron Man siempre fue el Vengador más poderoso. El debate sobre cuál de todos lo es ya comenzó cuando el equipo de los Vengadores hizo su primera aparición en 2012. Pero es que la situación se ha vuelto más compleja a medida que se van sumando nuevos héroes a la plantilla.

La mayoría de los espectadores tienen diferentes criterios y opiniones sobre qué es lo que define al héroe más fuerte, e incluso los propios Vengadores han debatido sobre este mismo tema en las películas. Aunque hay algunos candidatos que son claramente favoritos en cuanto a fuerza, un verdadero superhéroe siente que el poder va más allá que la pura fuerza bruta.

Iron Man fue un personaje determinante en la Saga del Infinito

En un entorno que está repleto de individuos con superpoderes y tecnología avanzada, ser fuerte no basta para conseguir la máxima influencia en el UCM. Esto se debe a que el poder se manifiesta de diversas maneras. Por eso, Daredevil: Born Again mostró cómo algunas de las personas más poderosas de Nueva York no tienen ninguna habilidad especial. Eso es algo por lo que Tony Stark también se caracterizaba.

Puede que Tony Stark no siempre destaque en un equipo con integrantes tan poderosos, pero tiene una cualidad clave que consolida su lugar en la élite más alta de los Vengadores. El legado de Wilson Fisk ha tenido un largo recorrido desde el estreno de la serie original de Daredevil. Tras años de dificultades físicas y sociales, finalmente ha alcanzado su máximo poder en Daredevil: Born Again.

Y es que resulta desconcertante cómo logró postularse para el cargo, ya que el poder que Wilson Fisk ostenta como alcalde de Nueva York es innegable. Siempre ha tenido una influencia social, pero ahora también dispone de recursos gubernamentales. Por ese motivo, Wilson Fisk gobierna la ciudad sin que apenas haya quien se le oponga, y ese es el poder que siempre ha anhelado.

En el inicio de las películas de Marvel Studios, el estilo de vida de Tony Stark se usó como explicación de una cuestionable actitud. Los Vengadores finalmente encontraron un uso para su riqueza, usándola como principal recurso para construir el equipo. Esa posición de multimillonario y su poder social se consideraban ventajas tácticas para el equipo, pero podrían haberle dado a Tony Stark mucho más poder por esa capacidad de influir en las personas importantes.

Teniendo en cuenta que la élite neoyorquina es la que controla una buena parte de lo que ocurre en la ciudad, Tony Stark habría sido utilizado como un personaje muy rico, cuya influencia no haría más que crecer con la revelación de Iron Man. No sería de extrañar que el dinero y el estatus social de Tony Stark influyeran en la política neoyorquina detrás de escena para otorgarle un poder que ningún otro Vengador posee. Por eso, era posible que Tony Stark hubiese aprovechado su posición social para inclinar la balanza a favor de los Vengadores en más de una ocasión.