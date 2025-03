PlayStation Plus ofrece 31 regalos para todos los jugadores de PS5 y PS4 en abril de 2025

PlayStation Plus ya ha dado a conocer sus nuevos juegos gratis disponibles para todos los jugadores de PS5 y PS4, de modo que cualquiera que lo desee podrá reclamar Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory, RoboCop: Rogue City y The Texas Chain Saw Massacre sin ningún tipo de coste adicional a partir del 1 de abril. Además, ya se espera a que se produzcan las novedades habituales del catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium. No obstante, antes de ello ya se saben los contenidos que se pueden obtener durante el mes de abril de manera gratuita.

Los suscriptores de PlayStation Plus tienen motivos para celebrar este mes, dado que Sony ha habilitado un total de 31 contenidos adicionales exclusivos para las plataformas PS5 y PS4. Estas recompensas están diseñadas para enriquecer la experiencia de los jugadores en una amplia gama de títulos, ofreciendo desde potenciadores que agilizan el progreso hasta elementos únicos que confieren un carácter distintivo a las partidas. Entre las ventajas proporcionadas se encuentran bonificaciones como experiencia adicional y monedas virtuales, recursos valiosos que facilitan un avance más eficiente en determinados juegos. Asimismo, se incluyen opciones de personalización como atuendos, armas y accesorios exclusivos, los cuales no solo ofrecen beneficios tácticos en los modos multijugador, sino que también permiten a los usuarios diferenciarse y expresar su estilo individual frente a la comunidad de jugadores.

31 contenidos extra gratis con PlayStation Plus

El servicio PlayStation Plus continúa comprometido con ofrecer a sus suscriptores un catálogo diverso y enriquecedor de contenido sin costo adicional, abarcando desde videojuegos completos hasta incentivos exclusivos para títulos free to play. Durante el mes de abril, los usuarios suscritos a los niveles Essential, Extra y Premium tendrán la oportunidad de disfrutar de una selección cuidadosamente curada de propuestas diseñadas para optimizar su experiencia de entretenimiento digital y satisfacer las preferencias de distintos tipos de jugadores. Este mes, la plataforma presenta una gama de títulos estratégicamente seleccionados para captar el interés tanto de aquellos que disfrutan de sesiones de juego ocasionales como de los jugadores más comprometidos, garantizando así una oferta equilibrada y accesible para todos los perfiles. Adicionalmente, se incluyen complementos exclusivos que otorgan ventajas específicas en determinados juegos multijugador, brindando a los usuarios la posibilidad de acceder a mejoras, opciones de personalización y otros beneficios diferenciadores.

Para los suscriptores de PlayStation Plus, abril representa una oportunidad idónea para aprovechar al máximo las prestaciones asociadas a su plan, ya sea en el nivel Essential, Extra o Premium. Cada categoría ofrece acceso a contenido exclusivo, títulos gratuitos y, según el nivel, beneficios adicionales que enriquecen significativamente la experiencia de juego.