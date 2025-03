Marvel Studios intentó fichar a Hans Zimmer: la razón que explica por qué rechazó el UCM

El conocido compositor Hans Zimmer no tiene prisa en componer la banda sonora de la franquicia de Marvel Studios, y el motivo podría deberse a que él ya ha compuesto la banda sonora de los superhéroes más famosos de todos los tiempos. Es bien sabido que Hans Zimmer es uno de los compositores más reconocidos de Hollywood, habiendo compuesto las bandas sonoras de algunas de las mejores películas de los últimos años como Gladiator, Origen, Interstellar, El Rey León o la icónica saga de Piratas del Caribe.

Hans Zimmer y su relación con el cine de superhéroes

Debido a su trabajo en películas de superhéroes, Hans Zimmer también comparte su vínculo en el género junto a otros grandes compositores como Michael Giacchino, Danny Elfman y Alan Silvestri. En una entrevista con Josh Horowitz, él mismo menciona su sorpresa por Hans Zimmer, quien nunca ha hecho la música de ninguna película del UCM.

Hans Zimmer confirma que Marvel Studios se ha puesto en contacto con él, pero afirma que la oferta no llegó en el momento oportuno. También sugirió que la idea de componer la banda sonora de películas de superhéroes no está en sus planes a corto plazo. La principal razón se debe a que ya ha compuesto la música de algunos de los personajes superheroicos más famosos en el cine.

El compositor también revela que el propio arquitecto de Marvel Studios, Kevin Feige, ha reconocido el trabajo de Hans Zimmer en el género de superhéroes. En cuanto a lo que dijo sobre por qué no llegó a materializarse esta colaboración, Hans Zimmer explicaba que estaba involucrado en otros proyectos y que, además, ya había hecho la banda sonora de Batman, Superman, Spider-Man o Wonder Woman. "Es decir, ¿qué quieres que haga, algunos personajes secundarios? Fue muy arrogante por mi parte decir eso, pero, en realidad, Kevin Feige me lo dijo", explicaba Hans Zimmer.

Por otro lado, el estilo musical de Hans Zimmer es conocido por ese tono marcado por la epicidad, razón por la cual su trabajo encaja a la perfección con personajes de renombre como Batman o Superman.

El propio Hans Zimmer es quien afirma que Marvel Studios no llegó en el momento oportuno, es posible que el equipo de Kevin Feige lo considerara para personajes de primera categoría como los propios Vengadores. Tampoco se descarta la idea de que Hans Zimmer podría hacer la música de las películas de los X-Men o elegir un personaje en concreto para desatar su imaginación.