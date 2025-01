Los planes de Marvel Studios con su propio "Juego de Tronos"

Con las emociones a flor de piel, por el estreno del primer tráiler y el futuro encaminado por la ampliación de su universo, "Daredevil: Born Again" es uno de los grandes estrenos de este 2025 para Marvel Studios. La serie, que constará de dos partes, divididas en 9 capítulos cada una de ellas, estrenará sus primeros episodios el próximo 5 de marzo y la segunda parte comenzará a grabarse muy pronto.

Marzo, mes del diablo de Marvel

Será en el mes de marzo cuando se inicien las grabaciones de la segunda parte de esta continuación de la serie original de Netflix, que continúa ahora en Disney+, el hogar de todos los superhéroes de la compañía creada en su día por Stan Lee y Jack Kirby, salvo alguna excepción. Antes del estreno de la primera parte de esta nueva temporada, comenzará las filmaciones de los nuevos capítulos, información confirmada tanto por la compañía como por el protagonista de la serie, Charlie Cox, quien en otras ocasiones ha manifestado estar muy entusiasmado con la vuelta de "Daredevil". "Al principio se habló de reinventar todo el asunto, para ver si Matt era una persona ligeramente diferente, pero acabó siendo más bien una continuación. Gran parte de la historia continúa, las relaciones y la dinámica establecidas en las temporadas anteriores siguen existiendo. Han pasado algunos años. En ese tiempo, Matt, Foggy y Karen han encontrado un ritmo bastante bueno. Matt ha hecho las paces con su papel de abogado y de justiciero, y entonces, claro, la mierda salta por los aires", exponía el actor.

La serie contará con varios cameos importantes y el tono de crudeza citado anteriormente se verá reflejado con un funeral importante en los primeros capítulos de la serie, que tendrán una hora de duración. Una ficción que volverá a contar con Charlie Cox en el papel de Matt Murdock (Daredevil) como ya hiciera en la serie de Netflix (de la que bebe la serie, pero no será una secuela como tal sino una adaptación dentro de la sagrada línea del canon en el UCM), "She-Hulk" o la película "Spiderman No way Home". La serie de Marvel contará con 18 episodios divididos en dos partes de 9 cada una.

Los primeros 9, el 5 de marzo, estreno en Disney+.