Mejor que 'The Last of Us': esta serie apocalíptica es eterna

Aunque la segunda temporada de The Last of Us empezó muy fuerte, los datos sobre sus pérdidas de audiencia son demoledores. Sin embargo, este desencanto con la serie apocalíptica no debería de suponer el fin de tu gusto por el género ni mucho menos, porque hay otras que la superan en ambición. Puede que uno de los problemas de esta es que se haya quedado a medias, mostrando un mundo todavía muy "humano", por eso, si quieres buscar algo más crudo, tienes que conocer esta alternativa.

En esta historia, la humanidad lleva generaciones sobreviviendo sin uno de sus sentidos más primordiales: la vista. Hace tanto tiempo que se perdió esta facultad que ya nadie recuerda cómo era ver y los relatos sobre el mundo visual se han convertido en simples leyendas. Ahora, el mundo funciona en torno al sonido, el tacto y el silencio, y elementos tan importantes como la caza, la guerra e incluso la religión también han evolucionado adaptándose a las nuevas civilizaciones.

See, un drama postapocalíptico que no conoce límites

Esa es la premisa de See, una de las series más potentes, originales y ambiciosas que ha dado la ciencia ficción en televisión en los últimos años. Con Jason Momoa en uno de los papeles más intensos de su carrera, la serie plantea una lucha entre la ceguera que ya se ha convertido en una tradición y el peligro que supone recuperar la visión, desmontando un sistema que ya está más que establecido y en el que hay claramente unos beneficiados.

El protagonista, Baba Voss, es un guerrero y padre cuyo principal objetivo siempre será mantener a salvo a su familia, enfrentándose a una historia épica, brutal y emocionante. En esta serie no faltan ni escenas de acción tan físicas como coreografiadas ni una ambientación que consigue transmitir a la perfección la experiencia de vivir en un mundo así, con silencios que son tensión pura y sonidos que te harán sentir peligro.

See no se limita a lo visual, porque también te muestra cómo la sociedad avanza y se adapta reponiéndose de los golpes, cómo el poder se beneficia de la ignorancia, y cómo lo diferente puede ser visto como amenaza. Todos estos factores consiguen construir un mundo profundo, detallado, inmersivo y muy consistente.

Disponible en Apple TV+, la serie cuenta con tres temporadas completas y ha cerrado su historia principal, aunque esto no ha terminado con su popularidad ni le ha hecho perder su trono como una de las más recomendadas en su género.