La segunda temporada de 'The Last of Us' pierde un 55% de espectadores con respecto a la primera

La temporada número 2 de 'The Last of Us' ha llegado a su fin con la emisión este lunes del séptimo episodio. Con dos temporadas más en el tintero, la ficción no terminará como el videojuego (que tan solo tiene dos partes) ya que este segundo juego ha sido fraccionado para ofrecer una visión más completa de la historia y explotar al máximo el universo creado por Naughty Dog en 2013. Sin embargo, en cuanto a audiencia, los datos no son alentadores según las publicaciones reveladas por la revista Variety aunque la plataforma de streaming espera que los espectadores aumenten ahora que todos los episodios ya están disponibles en el catálogo de HBO MAX.

Menos espectadores que en la primera temporada

El estreno de la segunda temporada de 'The Last of Us' generó una gran expectación, alcanzando 5,3 millones de espectadores entre todas las plataformas el día de su lanzamiento, según cifras de Variety. No obstante, el interés inicial fue decayendo con el transcurso de los episodios, hasta llegar a los 3,7 millones de visualizaciones en el capítulo final, lo que representa una caída cercana al 30 %. A pesar de este descenso semanal, la serie ha mantenido un rendimiento sólido si se observan los datos desde una perspectiva a largo plazo. Mientras que la primera temporada promedió 32 millones de espectadores por episodio durante sus primeros 90 días en Max, la segunda ya alcanza los 37 millones en el mismo periodo, y aún tiene margen de crecimiento. Este comportamiento refuerza su posición como una de las producciones clave de Warner Bros. Discovery. Aunque no ha sido el fenómeno masivo que muchos anticipaban, tampoco puede catalogarse como un fracaso, sino como una serie que sigue atrayendo audiencias fieles en el entorno del streaming.

A pesar de la pérdida de impulso en la emisión semanal, HBO mantiene su apuesta por 'The Last of Us', confiando en su rendimiento sostenido en plataformas digitales. La narrativa de la serie está a punto de entrar en una etapa clave con la introducción de Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, personaje central en los eventos que marcaron el videojuego original. Este cambio de enfoque ya provocó divisiones entre los fans cuando se conoció por primera vez en la historia del juego, y todo apunta a que generará nuevas reacciones una vez que se traslade a la pantalla. El rodaje de la tercera temporada está programado para comenzar en verano de 2025, lo que significa que no se espera su estreno hasta finales de 2026. Esto plantea una larga espera para los seguidores, pero también ofrece tiempo para perfeccionar los próximos episodios. En resumen, la segunda temporada ha estado marcada por altibajos, pero la serie parece preparada para mantenerse relevante, gracias a su base de fans y su narrativa arriesgada pero ambiciosa.