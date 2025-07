Lo nuevo de los creadores de The Last of Us, Intergalactic: The Heretic Prophet, ya tendría ventana de lanzamiento en PS5

Naughty Dog ha conseguido labrarse un gran nombre en el sector del videojuego por su gran trayectoria bajo el paraguas de PlayStation, pero especialmente desde la llegada de The Last of Us, que se ha convertido en la gran insignia de la saga. Tras el estreno de la segunda temporada de la serie, todo parece indicar que el estudio californiano ya estaría preparando la llegada de The Last of Us Parte III en el futuro para seguir dándole continuidad a la saga.

No obstante, antes de todo ello se producirá el lanzamiento de Intergalactic: The Heretic Prophet, el título en el que la compañía está centrando todos sus esfuerzos en estos momentos. A pesar de que sus responsables no han ofrecido ninguna pista acerca de cuándo podrá estar disponible en el catálogo de PS5, las últimas pistas apuntan a que ya habría una ventana de lanzamiento definida para la nueva propuesta del estudio de la huella.

Intergalactic: The Heretic Prophet llegaría a PS5 a finales de 2026

A través de una presunta filtración que ha aparecido en los foros de 4chan, se indica que Intergalactic: The Heretic Prophet estaría disponible en el catálogo de PS5 en algún momento de finales de 2026. Además, se afirma que el título de Naughty Dog "NO es mundo abierto en el sentido Ubisoft, es como un sandbox enjaulado con grandes áreas junto a capas de desplazamiento". Por otro lado, en cuanto al sistema de combate, se afirma que "puedes romper miembros para incapacitar a los enemigos y usar herramientas especiales para dejar estados alterados".

En cuanto a la historia de Intergalactic, el filtrado apunta que "algo cortó el planeta del resto de la galaxia hace 600 años, poco después de que un 'tecnoculto' implantara un bloqueo. El guion de Druckmann es PESADO. Como si un fanfic religioso apocalíptico combinase ciencia ficción". Por el momento, todo esto no es más que un rumor, por lo que habrá que seguir esperando hasta que Naughty Dog ofrezca nuevos detalles de su próximo gran título en PS5.