PlayStation se enfrenta a un gran problema: las denuncias por sus precios digitales y el modo de venderlos siguen adelante

PlayStation es una de las empresas más potentes del mercado de los videojuegos en este momento, con PS5 situada en una gran posición respecto a sus grandes rivales; de hecho, incluso se habla de que PS5 Pro podría ser la única consola en la que GTA 6 disponga de una gran ventaja técnica. No obstante, esto no quiere decir que la firma japonesa esté exenta de problemas en la actual generación, pues hay varios asuntos que no tienen contentos a los jugadores.

Algunos tienen que ver con el trabajo diario en los estudios de la compañía, como la falta de exclusivos potentes que marquen un buen calendario de lanzamientos. Sin embargo, otros tienen que ver con asuntos legales y en estos momentos PlayStation se encuentra en una situación delicada por el precio de sus juegos digitales y el modo en el que se están vendiendo en ciertos comercios.

Sony podría pagar una multa millonaria por la situación de sus juegos digitales en el mercado

Desde 2021, Sony dispone de una demanda colectiva en Estados Unidos por parte de más de 4 millones de usuarios acerca del modo en el que se venden los juegos digitales de la compañía. La firma japonesa prohibe que tiendas minoristas como Best Buy o GameStop puedan vender videojuegos digitales de PS4 y PS5 a través de códigos de descarga. Algo que PlayStation ha intentado resolver ofreciendo 7,8 millones de dólares a los jugadores en forma de crédito en PlayStation Store, una intentona que ha sido rechazada. Por lo tanto, el juicio sigue adelante hasta que se alcance un acuerdo justo para los afectados.

Por otro lado, en Europa también hay una demanda abierta contra la marca por el precio abusivo de sus juegos digitales en PlayStation Store que Sony espera poder resolver durante el presente año para ofrecer una compensación adecuada a los jugadores. Sin duda, una de las situaciones más escabrosas que ha tenido que vivir la compañía durante los últimos años y que parece no tener fácil solución.