Call of Duty: Black Ops 7 podría haber filtrado su fecha de lanzamiento

No cabe duda de que Call of Duty se ha convertido en uno de los grandes referentes del género de acción y disparos en el mundo de los videojuegos. Con el paso de los años, la franquicia ha pasado a ser una de las más vendidas de toda la historia, por lo que cualquier novedad en relación a sus próximas entregas genera una enorme expectación. En este sentido, ya está confirmado Call of Duty: Black Ops 7 que, además, hará acto de presencia en la feria Gamescom 2025 de Alemania.

Y, en este sentido, la fecha de lanzamiento del título ya se puede haber filtrado, de modo que todos los jugadores de las consolas de actual generación puedan saber cuándo podrán disfrutar del título durante este mismo año. Según apunta el usuario GhostofHope, Call of Duty: Black Ops 7 estará disponible en el mercado el próximo 14 de noviembre, por lo que faltarían unos meses para poder echarle el guante a la nueva entrega.

Call of Duty se prepara para una revolución en su propuesta

En otro orden de cosas, también se ha podido conocer que Call of Duty podría tomarse un respiro en 2026 para volver con más fuerza en 2027. En este sentido, la franquicia estaría preparando una verdadera revolución jugable en su propuesta para conseguir impresionar a los jugadores. Tal y como se ha podido saber, Activision estaría planeando una nueva entrega completamente diferente a lo que se ha visto hasta ahora en la saga, con mecánicas novedosas basadas en artes marciales, tales como golpes o patadas de karate.

Por el momento, como es lógico, todo esto son rumores, de modo que habrá que seguir esperando para confirmar todos los detalles concernientes a la nueva entrega de la saga en 2027. Por el momento, lo más inmediato es recibir Call of Duty: Black Ops 7, que todo apunta a que estará disponible en la fecha filtrada.