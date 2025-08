PlayStation Plus ya permite descargar sus juegos gratis de agosto en PS5 y PS4

Los jugadores de PlayStation Plus cuentan de manera mensual con grandes beneficios en PS5 y PS4, pero lo que más destaca son los juegos gratis que se pueden obtener gracias a la plataforma. En este sentido, hasta la jornada de hoy mismo, 5 de agosto, se podían reclamar los juegos correspondientes al mes de julio, Diablo IV, The King of Fighters XV y Jusant. No obstante, el plazo ya ha expirado de manera oficial, por lo que estos títulos ya no se encuentran disponibles a través del servicio, por lo que ya se ha dado paso a la siguiente promoción.

Así pues, todos los jugadores de PS5 y PS4 con una suscripción activa a cualquiera de los niveles de PlayStation Plus puede reclamar en estos momentos Lies of P, DayZ y My Hero One’s Justice 2, los cuales ya se encuentran disponibles para su descarga gratuita. La promoción permanecerá activa hasta el 2 de septiembre, aunque lo recomendable es reclamarlos cuanto antes. Una vez se sumen a la biblioteca, permanecerán para siempre en ella, al menos mientras la suscripción a PlayStation Plus siga activa.

PlayStation Plus ya prepara nuevos anuncios en agosto

Una vez que ya se han activado los nuevos juegos gratis de PlayStation Plus correspondientes al mes de agosto, el servicio ya se prepara para los nuevos anuncios que tendrán lugar durante el mes en la plataforma. De este modo, todos aquellos interesados conocerán cuáles son los nuevos títulos que se suman al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium el próximo 13 de agosto, aunque no se podrán descargar en las consolas de la firma japonesa hasta el día 19. Por lo tanto, queda muy poco para poder salir de dudas.

Además, también se darán a conocer todos aquellos contenidos gratuitos que los jugadores pueden reclamar simplemente por estar suscritos a PlayStation Plus, lo que supone uno de los grandes beneficios del servicio en estos momentos.