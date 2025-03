Plex habla de la situación de Frank Cuesta: "No puedo hacer nada más que darle mis ánimos"

Por culpa de las últimas noticias sobre La Velada Del Año V, entre las que destacan las alarmas que encendió Westcol con su imagen tras "recibir un disparo" o los análisis que se ha realizado TheGrefg de cara a su pelea, parece que en el mundo de la creación de contenido no existen otras novedades, pero nada más lejos de la realidad.

Precisamente el protagonista del Main Event en la anterior edición del evento de boxeo, YoSoyPlex, se encuentra realizando su tercera vuelta al mundo. El youtuber está compartiendo en su canal un vídeo diario mostrando cada destino que visita, y en una de sus últimas publicaciones ha llegado a Bangkok.

Teniendo en cuenta la buena relación entre Plex y Frank Cuesta, y la cercanía de la ciudad Tailandesa al refugio del animalista, muchos de sus seguidores daban por hecho que el creador de contenido se pasaría a saludar a su amigo.

Sin embargo, Plex se ha encargado de anunciar que esto no va a suceder por culpa de la delicada situación que atraviesa el expersonaje televisivo, reconociendo también que le encantaría ayudarle, pero que no puede hacer mucho.

Plex lamnta la situación de Frank Cuesta y asegura que "le encantaría ir a verle"

En cuanto el youtuber aterrizó en la ciudad Tailandesa quiso adelantarse a cualquier pregunta de sus seguidores aclarando que en esta ocasión no irían al santuario de Frank. El propio animalista lleva un tiempo informando del mal momento que está viviendo en el país, habiendo anunciado incluso que ha decidido crear un nuevo refugio en otro lugar, por lo que no es algo que haya sorprendido a los suscriptores de Plex.

Las explicaciones que dio el creador de contenido fueron muy sinceras: "Dentro de mi mano yo no puedo hacer mucho, y me encantaría poder hacer más, pero no puedo hacer nada más que darle mis ánimos".

Aun así, de las palabras de Plex se puede interpretar que sí que ha intentado echar una mano a su amigo. Él mismo insistió en que hay cosas que hace que no convierte en públicas porque cree que no tiene por qué conocerse todas sus acciones, por lo que no debería de sorprender a nadie que en un tiempo, cuando la situación de Frank esté más tranquila, tengamos alguna novedad al respecto.

Para terminar, el creador de contenido reconoció que le encantaría poder ir a ver a Frank para estar un poco con él y darle ánimos. Sin embargo, recalcó que no cree que sea el momento para ir allí teniendo que grabar un vídeo diario, sino que le gustaría pasar tiempo con Frank sin ninguna responsabilidad, algo que ahora, durante su vuelta al mundo, es imposible.