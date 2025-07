El remake de Final Fantasy IX podría haberse cancelado de manera definitiva

Desde que se filtrara hace ya algunos años, Final Fantasy IX Remake se ha convertido en uno de los juegos más esperados por la comunidad de seguidores de la franquicia propiedad de Square Enix. Sin embargo, desde la propia firma japonesa no se ha destacado nada acerca de este proyecto, e incluso se han mostrado especialmente esquivos al respecto. A pesar de ello, todos los caminos apuntaban a la llegada de la propuesta en algún momento por determinar de 2026, toda vez que se había retrasado su lanzamiento, previsto para el 25 aniversario del título durante este mismo año.

No obstante, las últimas informaciones que llegan en relación al título no son especialmente alentadoras, ya que se afirma que el proyecto podría haber sido cancelado por parte de Square Enix al encontrar ciertos problemas en su desarrollo. El filtrador NateDrake, uno de los más fiables en el sector, ha sido el encargado de dar la voz de alarma en este sentido. "La última vez que lo comprobé, sigue en desarrollo hasta donde sé; pero necesito volver a comprobar y ver cuál es su estado más actual, ya que el mes pasado aproximadamente escuché que estaba en problemas y posiblemente se habría cancelado. Solo una fuente me hablaba de la posibilidad de cancelación y necesito verificar más la información", explicaba en los foros de NeoGAF.

Los remakes de Final Fantasy, una estrategia a largo plazo para Square Enix

No cabe duda de que la estrategia de lanzar remakes correspondientes a juegos del pasado es una de las más exitosas en la actualidad de la industria. Final Fantasy es una de las que cuenta con un mayor potencial en este sentido, especialmente con la trilogía de Final Fantasy VII, que está generando una gran expectación por parte del público. De este modo, no sería la única entrega que recibiría dicho tratamiento por parte de la firma japonesa.

En este sentido, aunque el remake de Final Fantasy IX sufriera una cancelación, también se ha llegado a comentar que existe un proyecto en marcha de Final Fantasy X, por lo que la marca podría estar pensando en continuar con esta línea para traer de vuelta algunos de los títulos clásicos que consiguieron marcar una época para millones de jugadores.