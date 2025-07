Resumen del Nintendo Direct con todos los juegos y anuncios del evento

El lanzamiento de Nintendo Switch 2 se convirtió en una auténtica locura, de hecho, incluso se coronó como el mejor lanzamiento de una consola en lo que va de historia, algo que demuestra las ganas que tenían los millones de usuarios de ponerle las manos encima a la nueva máquina de la gran N. Hoy ha tenido lugar un nuevo y esperado Nintendo Direct y como era de esperar, ha venido cargado de noticias realmente interesantes que han llamado mucho la atención.

Por si algún caso no has podido disfrutarlo, presta mucha atención, porque aquí te vamos a dejar el resumen completo de todo lo que se ha mostrado en este nuevo evento. A continuación podrás ver grandes tráileres, fechas de lanzamiento y nuevos estrenos que no habían visto la luz, hasta ahora. Nintendo está preparando grandes sorpresas para su nueva máquina y como era de esperar, muchos de estos nuevos juegos vienen dispuestos a sacarle toda la potencia a Switch 2.

Todos los tráileres y juegos mostrados en el Nintendo Direct del 31 de julio

Ahora sí, prepárate para dar comienzo a este resumen, afortunadamente, si todavía no te has hecho con Nintendo Switch 2, no te preocupes, porque también hay entregas que seguirán estando disponibles para la Switch normal. Lógicamente no podrás disfrutar de todo el catálogo que salga para la nueva consola, pero sí que le seguirán dando soporte, puesto que son muchas las personas que disfrutan día a día de esta portátil.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Si eres un amante de los monstruos, presta mucha atención porque el próximo año 2026 tienes esta nueva entrega que viene dispuesta a traerte muchas horas de diversión.

One Upon a Katamari

Llega un nuevo juego de la saga Katamari, si siempre has disfrutado de esta clásica y divertida saga, ahora podrás disfrutar de una nueva aventura en solitario o en multijugador, así que no te despistes y disfruta con cientos de horas de risas y diversión. Llegará el 25 de octubre de 2025 para Nintendo Switch.

Just Dance 2026 Edition

La clásica saga de baile vuelve a la consola portátil de Nintendo con una nueva entrega. Prepárate para disfrutar de grandes canciones en solitario o en compañía y pasa un rato increíble bailando la mejor música del momento. Esta franquicia siempre ha conseguido cautivar a millones de personas así que ahora, con esta nueva actualización se espera que sea completamente igual. Prepárate para romper la pista de baile el próximo día 14 de octubre.

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Llega una gran sorpresa para los amantes de Dragon Ball, prepárate para disfrutar de Sparking: ZERO en ambas consolas portátiles, porque sí, estará disponible para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, así que aquellos que todavía no tienen la consola más potente de la gran N, no tienen de qué preocuparse. Estará disponible el próximo día 14 de noviembre.

Plants vs. Zombies Replanted

El próximo día 23 de octubre tienes una cita en tu jardín con Plants vs. Zombies Replanted. Ya sabes cómo funciona la mecánica de esta saga, disfruta de plantas poderosas que cuentan con diferentes ataques y termina con todos los zombies que quieran acabar contigo. Si quieres algo diferente lleno de diversión y una jugabilidad increíble, no le pierdas la pista. Disfrútalo el próximo 23 de octubre.

EA Sports FC 26

Los amantes de los deportes pueden seguir disfrutando del fútbol gracias a esta entrega de EA que estará disponible el día 26 de septiembre de este mismo año. Y sí, esto solo acaba de empezar.

PAC-MAN World 2

El clásico PAC-MAN vuelve a las portátiles de Nintendo con un modo individual y cooperativo. Se lanzará para ambas consolas el próximo 26 de septiembre y sí, ya se puede reservar.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

La querida y amada saga de Final Fantasy hace su aparición en el Nintendo Direct con esta nueva entrega. Abrirá sus puertas el 30 de septiembre de 2025, así que ya falta poco para poder disfrutarlo en todo su esplendor.

Persona 3 Reload

Nintendo Switch 2 recibe el nuevo título de Persona 3 Reload. No pierdas la oportunidad de jugar a una de las sagas más queridas que hay actualmente en el mundo de los videojuegos. El 23 de octubre es el día elegido para que vea la luz.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Como era de esperar, una nueva entrega del universo Zelda vuelve a la consola portátil de Nintendo, Hyrule Warriors viene dispuesto a hacerte vivir una experiencia épica que no te puedes perder.

EA Sports Madden NFL 26

Los juegos de EA no quieren perderse la nueva Nintendo Switch 2, así que han visto el Nintendo Direct como la oportunidad perfecta para demostrar el increíble rendimiento que tendrán en la consola portátil. En esta ocasión llega el fútbol americano con la nueva entrega de Madden NFL, una saga que ha logrado millones de eguidores. Saldrá el 14 de agosto de 2025.

Chillin' by the fire

¿Te gusta el fuego y las hogueras? Entonces este relajante juego es para ti. Intenta que tu hoguera sobreviva el máximo tiempo posible, pon madera, sopla... Haz lo necesario. Esta entrega ya se encuentra disponible.

Apex Legends

El clásico battle royale también llega a Nintendo Switch 2 con grandes mejoras que harán que vivas una experiencia increíble. Apex Legends estará disponible el día 5 de agosto y por supuesto, es una entrega completamente gratis.

Hela

Un juego de ratones, relajante y en donde tendrás que explorar amplios mapas, en solo o en cooperativo. Tendrás que superar varios desafíos para poder seguir adelante. Todavía no hay una fecha de lanzamiento, pero se lanzará el próximo año 2026.

Star Wars Outlaws

Este juego ya se anunció hace un tiempo, sin embargo, el Nintendo Direct ha sorprendido con un nuevo gameplay que demuestra todo el potencial que ofrece Switch 2. Si quieres vivir una de las aventuras de Star Wars que más han llamado la atención, sin duda no puedes quitarle el ojo a este título en donde Kay Vess te proporcionará una historia única que nunca antes se había visto. Estará disponible el día 4 de septiembre.

Cronos: The New Dawn

Un nuevo juego de terror llega a Nintendo Switch 2 para ponerte los pelos de punta. Si amas el survival horror, no puedes perderte esta nueva entrega que llega dispuesta a hacerte gritar como nunca. Cronos: The New Dawn ofrece muchas opciones de jugabilidad y estará disponible el próximo día 5 de septiembre.

Yakuza Kiwami II

Vive la increíble aventura de la saga Yakuza con esta nueva entrega que llega a la nueva consola portátil de la gran N. Esta saga se ha hecho un hueco en el corazón de millones de personas y ahora estará disponible el próximo día 13 de noviembre.

NBA BOUNCE

Bienvenidos a NBA BOUNCE, un juego de baloncesto para toda la familia donde los pequeños jugadores brillarán en la cancha. Ya sea que jueguen solos o en equipo con hasta 4 jugadores locales, NBA BOUNCE ofrece acción trepidante de baloncesto 3 contra 3 con controles fáciles de aprender y muchísima diversión.

Romancing Saga 2: Revenge of the Seven

Gobierna y expande el Imperio Varennes a lo largo de varias generaciones, enfréntate a los Siete Héroes en una batalla milenaria y toma decisiones que cambiarán drásticamente el curso de tu aventura en este RPG no lineal. ¡Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Nintendo Switch 2 Edition) ofrece gráficos de alta definición, una velocidad de fotogramas más fluida y tiempos de carga más cortos!

SHINOBI: Art of Vengeance

¡Juega como el legendario Shinobi Joe Musashi cuando el icónico SHINOBI regresa en un nuevo juego de plataformas de acción en 2D con un aspecto único dibujado a mano!

Borderlands 4

Enciende una resistencia y ábrete paso a través de monstruosidades mecánicas, bandidos sedientos de sangre y bestias feroces, con nuevas mecánicas de desplazamiento como saltos dobles, planeo, esquiva, agarre en punto fijo y más. 3 de octubre en Nintendo Switch 2.

The adventures of Elliot: The Millenium Tales

Llega una nueva entrega que hace su debut en Nintendo Switch, si te gustan los RPG con un corte mucho más clásico, ahora tienes la oportunidad perfecta de disfrutar de una aventura en incluso podrás jugar en cooperativo. Controla a los protagonistas por separado o a la vez si juegas con un compañero. Es un título perfecta para disfruta

Octopath Traveler 0

La clásica saga RPG llega con esta nueva entrega que viene dispuesta a ofrecerte grandes horas de diversión. El paso del tiempo ha colocado esta historia como indispensable, así que ahora podrás seguir esta nueva aventura en las consolas portátiles de Nintendo. La manera perfecta de disfrutar todo lo que puede ofrecer Octopath Traveler 0 el 4 de diciembre. Empieza desde cero y descubre la nueva entrega de la serie OCTOPATH TRAVELER. Vive una historia de restauración y retribución a través de los anillos divinos: una saga épica que se desarrolla en el reino de Orsterra.