32 euros más barato: caída brutal de precio para el Fire TV Stick 4K Max, pero solo por tiempo limitado

Si tu Smart TV no te permite acceder a todas las plataformas de streaming, no hace falta que compres otro, hay una opción mucho más asequible, y no es otra que comprar el Fire TV 4K Max de Amazon. Este dispositivo se conecta vía HDMI y te da acceso a todo tipo de aplicaciones y videojuegos. Sobre esto último, también se puede usar para jugar en la nube a través de Xbox Cloud Gaming (incluido en Xbox Game Pass Ultimate) y Luna. Para esto solo necesitas un mando Bluetooth compatible, como puede ser el mando inalámbrico Xbox.

Ahora puedes comprar el Fire TV Stick 4K Max por 47,99 euros en Amazon. Si tenemos en cuenta que, cuando no está en oferta cuesta 79,99 euros, te ahorras 32 euros. Por cierto, estamos hablando del modelo de última generación y pocas veces veces ha estado tan barato. En cuanto a las reseñas por parte de los usuarios, no hace falta decir que son mayormente positivas (más de 3.100 valoraciones).

Llévate el Fire TV Stick 4K Max al mejor precio en Amazon

El Fire TV Stick 4K Max es un dispositivo muy versátil por todo lo que ofrece. Además, es fácil de instalar. Una vez instalado y conectado a tu red Wi-Fi, podrás disfrutar de Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video y más. También se puede usar para jugar a títulos que puedes descargar desde la tienda de aplicaciones y usarlo como consola retro instalando un emulador. En este sentido es un dispositivo que da mucho juego.

En cuanto a características, este dispositivo tiene 16 GB de almacenamiento, soporta Wi-Fi 6E y es compatible con Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10, HDR10+ y HLG. Por otro lado, el mando tiene un botón dedicado a Alexa, el asistente de voz de Amazon. Pulsando dicho botón puedes buscar contenido, hacerle preguntas, pedirle que baje o suba el volumen, controlar los dispositivos inteligentes compatibles que tengas y mucho más.

Ahora que cuesta menos de 50 euros, podríamos decir que es uno de los mejores dispositivos 4K de su categoría, por no decir el mejor, que puedes comprar actualmente. Y si tienes una Smart TV con resolución 1080p o 720p, tienes el Fire TV Stick HD por 29,99 euros (antes 44,99 euros). Permite hacer lo mismo, pero cuenta con menos capacidad de almacenamiento, menos memoria RAM y Wi-Fi 5.

No hace falta decir que el Fire TV Stick 4K es un dispositivo que no te decepcionará, por eso te recomendamos que lo añadas a la cesta antes de que agote. Además, esta oferta puede finalizar en cualquier momento y no sabemos cuándo volverá a estar tan barato.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.