¿Tu Chromecast ha dejado de funcionar? Estas son las mejores opciones baratas para sustituirlo

Los poseedores de dispositivos Chromecast de segunda generación y Chromecast Audio, ambos lanzados en 2015, no están muy contentos con Google estos días. Sus dispositivos dejaron de funcionar este domingo al expirar un certificado del firmware configurado para caducar a los 10 años, exactamente a las 17:44, hora española, del 9 de marzo de 2025, según informan desde Ars Technica. Ya no pueden enviar contenido del smartphone a un televisor o equipo de sonido y al intentarlo el usuario es informado de que su Chromecast ahora es un ‘dispositivo no confiable’ que no puede ser verificado, lo que ‘puede deberse a que el firmware del dispositivo está obsoleto’.

Si no renovar el certificado ha sido dejadez o algo intencionado, solo lo saben en Google. Pero su respuesta no está siendo la mejor. Google atendió a las quejas de los usuarios con un mensaje en X, al día siguiente de que los dispositivos dejaran de funcionar, en el que advertía a los usuarios que no debían restablecer los Chromecast afectados a sus valores de fábrica.

Restablecerlo es, precisamente, una de las recomendaciones de Google en su página de soporte del producto y lo que probablemente hicieron muchos usuarios para intentar resolver el problema, con el resultado de que ahora sus dispositivos están bloqueados y no pueden conectarse al smartphone del usuario.

Google ha prometido soluciones para todos, pero, entretanto, si usabas un Chromecast de segunda generación estás sin poder utilizar tus apps de streaming en el televisor, por lo que es posible que estés pensando en alternativas.

Google y Apple tienen sus opciones, pero son caras

Google tiene la suya: el Google TV Streamer, que tiene un precio de 119 €, unas cuatro veces más que el Chromecast de 2015. Apple, por su parte, ofrece el Apple TV 4K, pero también es un dispositivo de los careros, con un precio de partida de 169 €.

Estas son las mejores alternativas económicas al Chromecast

En el mercado pueden encontrarse muchas de las llamadas cajas (por su formato) de streaming Android TV, que se conectan a Internet y ofrecen el mismo servicio que Chromecast usando Android TV o Google TV. La oferta es variada, con opciones para todos los presupuestos, y corresponde habitualmente a fabricantes no muy conocidos, mayormente asiáticos y algunos europeos. Homatics, RockTek, Mecool o Strong son algunos de ellos. Pero si buscas la confianza que dan fabricantes más conocidos, tienes buenas opciones por parte de Amazon y Xiaomi.

Fire TV Stick de Amazon

Fire TV Stick de Amazon. Amazon.

Amazon renovó su dispositivo de streaming más económico, Fire TV Stick, este último otoño, sustituyendo el modelo lanzado en 2021 por el de tercera generación. No hay grandes diferencias (misma CPU de cuatro núcleos y memoria RAM de 1 GB, pero mejor conectividad con Wi-Fi 6E), más allá del diseño. Está limitado a resolución FHD, como el Chromecast de segunda generación, pero sigue siendo suficiente para millones de televisores.

Viene con mando a distancia, el asistente de voz Alexa y ejecuta Fire OS 7, basado en Android 9, lo que hace que dependas de la tienda de aplicaciones de Amazon. Su precio en Amazon es de 44,99 €.

Si quieres aprovechar el cambio para pasar a resolución 4K, deberás optar por el modelo superior, Fire TV Stick 4K, que cuesta 69,99 €.

Xiaomi TV Box S 4K (2.ª generación)

TV Box S 4K (2ª generación) de Xiaomi. Amazon.

La opción más económica de Xiaomi puede ser más interesante para algunos usuarios. La Xiaomi TV Box S de 2.ª generación sí soporta resolución 4K, tiene como sistema operativo Google TV, basado en Android 11, el asistente de Google para interactuar por voz, mando a distancia y una CPU de cuatro núcleos más rápida y capaz que la de los Fire TV Stick, además del doble de memoria RAM (2 GB), aunque se queda en Wi-Fi 5. Su precio en Amazon es de 49,99 €.

Smart TV Stick 4K de Xiaomi. Amazon.

Si lo prefieres en formato tipo memoria USB, el Xiaomi Smart TV Stick 4K es prácticamente el mismo producto, con un procesador algo inferior, menor conectividad física y mando en el que se pueden echar en falta los botones dedicados a YouTube y Apps. Cuesta 51,94 € en Amazon.