De 799 a 389 euros: Amazon hunde el precio de esta Smart TV Samsung con Tizen OS y HDR

A la hora de comprar un televisor merece la pena echar un vistazo en Amazon, siempre hay muchos modelos en oferta. Sin ir más lejos, el Samsung 55DU8505, un modelo que, si bien tiene un precio recomendado de 799 euros, actualmente se encuentra disponible por unos sorprendentes 389 euros. Ahora que está más barato, este televisor de 55 pulgadas es una opción mucho más atractiva para quienes buscan una Smart TV de calidad a precio reducido.

Pero este televisor no solo es asequible, sino también una apuesta segura. Si echas un vistazo a las reseñas de los usuarios verás que son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5. Es más, ahora que está en oferta es una de las mejores Smart TV que puedes comprar por menos de 400 euros. Si a esto le sumamos que nunca antes había estado tan barata, no hace falta decir que es una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Hazte con la Smart TV Samsung 55DU8505 a precio de derribo en Amazon

Este televisor lleva Tizen OS Samsung

Este televisor 4K UHD de 55 pulgadas tiene un panel que garantiza una gran nitidez y un nivel de detalle muy alto, y esto hace que sea perfecto para disfrutar de cualquier contenido. Además, lleva el procesador Crystal 4K de Samsung. También cuenta con la tecnología Dynamic Crystal Color para una gama de colores más amplia. Esto, junto a la compatibilidad con HDR, hace que la experiencia sea mucho más inmersiva, ya sea viendo películas/series o disfrutando de un videojuego.

Por otro lado, el Samsung 55DU8505 se presenta con un diseño AirSlim que destaca por ser elegante y minimalista. Aquí el fabricante coreano ha hecho un buen trabajo. A nivel de sistema operativo lleva Tizen, que permite acceder a muchas aplicaciones y servicios de streaming. Tampoco podía faltar Samsung TV Plus con un gran número de canales gratuitos. Y a la hora de jugar, no hace falta que tengas una consola. Sobre esto último, vía Gaming Hub tienes acceso a las principales plataformas de juego en la nube.

En el apartado sonoro, este televisor cuenta con tecnologías como Q-Symphony, que permite sincronizar el sonido del televisor con una barra de sonido Samsung. Luego está Adaptive Sound, que se encarga de ajustar el audio de forma inteligente al contenido que estás viendo. Por último, pero no menos importante, hay que hablar de la conectividad. Esta Smart TV incorpora tres puertos HDMI, dos USB tipo A, una ranura CI, una entrada RF, una salida de audio digital óptica, un puerto Ethernet, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.2.

Si tenemos en cuenta todo lo que ofrece, no hace falta decir que esta Smart TV es un chollo por 389 euros. Así que, no lo dudes más y hazte con la tuya antes de que finalice la oferta o sea agote. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, pero esto puede cambiar en cualquier momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.