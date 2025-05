Cancelación activa de ruido y sonido envolvente: el precio de estos auriculares ha vuelto a caer por debajo de los 50 euros

Auriculares inalámbricos baratos hay muchos y elegir unos de calidad no siempre es fácil. No obstante, si no quieres jugártela, te recomendamos los OPPO Enco Air4, que vuelven a estar en oferta y tienen un precio muy competitivo. Si bien no son unos auriculares muy conocidos, no tienen nada que enviar a los modelos de la competencia. Así que, merece la pena echarles un vistazo, no te dejarán indiferente.

Cuando están en oferta estos auriculares cuestan 59 euros, pero en el momento de escribir estas líneas están disponibles por 49,90 euros en Amazon y también en la tienda online de OPPO. No sabemos hasta cuándo tendrán un 17 % de descuento, por lo que te recomendamos que los añadas a la cesta lo antes posible. Aunque no estamos hablando del precio mínimo histórico, sigue siendo una oportunidad que no puedes dejar pasar si tenemos en cuenta todo lo que ofrecen.

Compra los auriculares OPPO Enco Air4 en Amazon por 49,90 euros

Estos auriculares tienen un diseño ergonómico y son muy ligeros, pesando solo 4,4 gramos cada auricular. Por lo tanto, apenas notarás que los llevas puestos. Pero no todo es ligereza y comodidad, la calidad de sonido es fundamental, y aquí tampoco decepcionan. Los drivers dinámicos de 12,4 milímetros de los OPPO Enco Air4 ofrecen un sonido de alta calidad y cuentan con la tecnología OPPO Alive Audio, que mejora la experiencia a la hora de escuchar música.

Si eres de los que necesitan aislarse del entorno y usan los auriculares para llamadas, estos tienen cancelación activa de ruido capaz de reducir hasta 32 decibelios el ruido ambiental. Esto, combinado con un sistema de doble micrófono con algoritmo por IA, asegura que tanto tu música como tus llamadas se escuchen de forma clara y nítida.

Ahora bien, quizás uno de los aspectos más destacados es, si duda, la autonomía. Los auriculares por sí solos ofrecen hasta 12 horas de reproducción continua, una cifra muy respetable. Pero si contamos con el estuche de carga, la duración total se extiende hasta unas sorprendentes 43 horas. Esto los pone un escalón por encima de otros auriculares de su categoría.

Llegados a este punto, y si tenemos en cuenta todo lo que acabamos de comentar de los OPPO Enco Air4, no hace falta decir que son unos auriculares que merece la pena comprar, sobre todo ahora que están más baratos del precio recomendado. Así pues, no podemos hacer otra cosa que recomendarlos si buscas unos auriculares inalámbricos que sean buenos y económicos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.