No es un error: este monitor gaming barato con pantalla de 24 pulgadas a 100 Hz y altavoces no cuesta ni 85 euros

Lo más importante a la hora de montar un buen setup es tener todos los dispositivos y accesorios necesarios para sacar más partido a nuestro equipo. Y de nada sirve un ordenador potente o una consola de última generación si no tenemos un monitor gaming que nos brinde una buena calidad de imagen y fluidez. Por ello, si estás interesado en comprar uno a buen precio, este Acer Nitro KG242YE en oferta es apostar a lo seguro.

Este monitor de la marca Acer es en estos momentos uno de los más vendidos y el simple hecho de que tenga más de 1.200 valoraciones, la gran mayoría de ellas positivas, demuestra que es una buena opción. Si a esto le añadimos que ahora ha dejado atrás su precio de venta recomendado de 119,90 euros gracias a un descuento de 35 euros, mucho mejor. Vamos, que puedes añadirlo a tu cesta de la compra por unos 84,90 euros en Amazon.

Compra el monitor gaming Acer Nitro KG242YE por menos de 85 euros

Acer Nitro KG242YE Acer

El Acer Nitro KG242YE es un monitor muy completo que sorprende por su equilibrio entre rendimiento y precio, el cual podemos utilizar tanto para jugar como para trabajar o estudiar. En definitiva, está preparado para brindarnos una experiencia visual muy completa sin importar cuál sea el uso. Cuenta con un diseño moderno de líneas angulares que encaja en todo tipo de escritorios, además de venir con una sólida base de tres patas que aporta una buena estabilidad, a la vez que un estilo claramente enfocado al gaming.

Poniendo el foco en el apartado visual, monta una pantallaIPS de 24 pulgadas sin apenas bordes que nos garantiza una buena definición y ángulos de visión amplios. A esto se le suman una resolución Full HD (1.920 x 1.080 px), una tasa de refresco de 100 Hz para que la fluidez tome más protagonismo en nuestras partidas, un tiempo de respuesta de 1 ms y un brillo máximo de 250 nits. Para rematar, dispone de una cobertura de color sRGB del 99% para que podamos apreciar unos colores vibrantes en nuestros videojuegos y en programas de edición.

Como no podía faltar en un monitor de este tipo, usa una ya conocida tecnología AMD FreeSync que es la responsable de evitar los clásicos problemas de tearing (cortes de imagen) y stuttering (congelación) al sincronizar la frecuencia de actualización del panel con los FPS que envía la tarjeta gráfica de nuestro ordenador o consola. Pero no es la única tecnología que utiliza, ya que también hace uso de otra que se encarga de reducir la emisión de luz azul para evitar una posible fatiga visual durante las sesiones más largas.

Por otro lado, me llama especialmente la atención que integra dos altavoces de 2 W para que no tengamos que recurrir a utilizar una barra de sonido, altavoz o auriculares, algo que en lo personal me hubiese venido de lujo. Porque no, el monitor que me compré hace unos años, como la gran mayoría por este rango de precios, no vienen con este extra.

También cabe mencionar que el soporte nos permite inclinar la pantalla, algo muy útil para aliviar la tensión del cuello y encontrar la postura correcta. Y su apartado de conectividad es bastante completo al incluir dos puertos HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 y una salida de audio jack de 3,5 mm. Vamos, que podrás conectarlo al mismo tiempo tanto a tu consola como a tu ordenador.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.