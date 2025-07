Esta caja CORSAIR no solo tiene un diseño elegante y minimalista, sino también un precio increíble

Que nuestro PC tenga una caja de calidad es muy importante, sobre todo si no tenemos pensado cambiarla en muchos años. Además, hay que tener en cuenta el tipo de refrigeración que tenemos pensado montar y elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades y gustos. Dicho esto, hoy veremos una caja muy versátil que es perfecta para montar una refrigeración líquida o por aire, y no es otra que la CORSAIR FRAME 4000D.

Hablemos del precio. Esta caja cuesta 99,90 euros en la web de CORSAIR, pero si aprovechas la oferta de Amazon será tuya por 79,95 euros (79,99 euros en PcComponentes). Cabe mencionar que, además de ser una de las mejores cajas de su categoría por relación calidad-precio, tiene reseñas mayormente positivas. De hecho, la recomiendan el 100 % de los usuarios que la han comprado en PcComponentes. ¡Casi nada!

Uno de los puntos fuertes de esta caja es su diseño modular que te permite cambiar ciertos aspectos. Por ejemplo, permite cambiar el panel frontal de E/S por puertos puertos USB adicionales. También cuenta con el sistema de montaje de ventiladores CORSAIR InfiniRail. Este sistema de montaje multipunto de acero destaca por su flexibilidad a la hora de instalar los ventiladores frontales y superiores. Además, en comparación con el panel frontal AirFlow de la 4000D anterior, este ha sido mejorado para ofrecer hasta un 12 % más de flujo de aire, mejorando la refrigeración general.

A nivel de compatibilidad soporta placas base Mini-ITX, Micro. ATX, ATX y E-ATX, así como refrigeraciones líquidas de hsta 360 milímetros. En cuanto a tarjetas gráficas, esta preparada para las nuevas NVIDIA GeForce RTX 5xxx así como AMD Radeon RX 9xxx. En este sentido no tendrás ningún problema para instalar la tarjeta gráfica que quieras, y lo mismo podemos decir de la fuente de alimentación. Sobre esto último, admite fuentes de alimentación ATX.

Si quieres ir a lo seguro y no jugártela, no lo dudes más hazte con la CORSAIR FRAME 4000D antes de que finalice la oferta. Como no sabemos hasta cuándo tendrá un 20 % de descuento te recomendamos que la añadas a la cesta lo antes posible.

