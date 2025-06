Este mini PC gaming es un lobo con piel de cordero y usando un cupón será tuyo por menos del precio recomendado

Uno de los mini PCs gaming más potentes de ACEMAGIC puede ser tuyo por 40 euros menos del precio de venta recomendado usando un cupón descuento. Así que, si estás buscando un ordenador para jugar que sea pequeño y con iluminación RGB, tienes que echar un vistazo al ACEMAGIC AM18. No solo te sorprenderá por sus especificaciones técnicas, si no también por ser capaz de correr juegos muy exigentes. Sobre esto último, no esperes que lo haga en calidad alta/ultra, hay que tener en cuenta sus limitaciones.

Por tiempo limitado puedes conseguir el ACEMAGIC AM18 por 559,90 euros en Amazon (PVPR de 599,90 euros), siempre y cuando marques la casilla aplicar cupón de 40 euros. Dicho cupón es válido hasta el 29 de junio a las 23:59 horas. Si tienes dudas a la hora de comprarlo, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas para ver que los usuarios están encantados con el equipo, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Hazte con el mini PC ACEMAGIC AM18 por 559,90 euros en Amazon

Aunque estamos hablando de un mini PC que es pequeño y compacto, en su interior hay un procesador AMD Ryzen 7 8845HS de alto rendimiento, una tarjeta gráfica integrada AMD Radeon 780M (arquitectura RDNA 3), 16 GB de RAM DDR5 ampliables a 64 GB y un SSD M.2 2280 PCIe 4.0 de 1 TB (se puede cambiar por uno de hasta 4 TB). Como puedes ver, es una auténtica bestia.

Además de permitir jugar a títulos como The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered y Elden Ring Nightreign, entre muchos otros, este mini PC también da la talla a la hora de trabajar. Por lo tanto, es un equipo muy versátil que lo puedes usar para cualquier tarea. Por cierto, viene con Windows 11 preinstalado, así que no hay que comprar la licencia OEM por separado.

En cuanto a conectividad, tiene x2 USB 3.2 Gen 2, x2 USB tipo C (1 de alimentación), x1 toma para auriculares, x1 Gigabit Ethernet, x1 Ethernet 2.5G, x1 HDMI 2.1, x1 DisplayPort 1.4, x2 USB 2.0, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Parece mentira que un ordenador tan pequeño pueda tener tantos puertos. Este sentido es muy superior a otros equipos de su categoría.

Ahora que es posible conseguirlo por menos de 560 euros, podríamos decir que el ACEMAGIC AM18 es uno de los mejores mini PCs gaming que puedes comprar, por no decir el mejor. Así que, si estabas buscando un ordenador de este tipo a un precio competitivo, aquí tienes uno que es una apuesta segura.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.