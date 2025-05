Este televisor de gama media tiene 300 euros de descuento y está disponible a precio de gama baja

Amazon ha vuelto a poner en oferta el TCL 50QM8B, un televisor 4K UHD de 50 pulgadas que destaca por tener tecnología Mini LED, lo que garantiza una buena calidad de imagen y un nivel de brillo muy alto. Además, cuenta con otra serie de características que lo hacen un televisor muy recomendable. Si a esto le sumamos que tiene un gran descuento, entonces no hace falta decir que es una oportunidad que no puedes dejar escapar.

En el momento de escribir estas líneas el TCL 50QM8B está disponible en Amazon por 549 euros. Si tenemos en cuenta que, cuando no está en oferta cuesta 849 euros, esto se traduce en 300 euros de descuento. ¡Vaya chollo! Dicho esto, y antes de ver qué ofrece esta Smart TV, cabe mencionar que tiene reseñas muy positivas y una nota media de 4,3 estrellas sobre 5.

Hazte con el televisor TCL 50QM8B al mejor precio en Amazon

Este televisor lleva Google TV TCL

Si no quieres jugártela comprando tu nuevo televisor y tienes un presupuesto ajustado, aquí tienes uno que no te decepcionará, no solo por su calidad de imagen, sino también por contar con un sistema de audio firmado por Onkyo que es muy superior al de otros televisores de tu categoría. Dicho sistema es compatible con Dolby Atmos para mejorar la inmersión. En cuanto al panel que hemos mencionado, ofrece hasta 1.200 nits de brillo con HDR. Por lo tanto, el alto rango dinámico se nota mucho más.

Que esta Smart TV lleve Google TV también es otro punto que merece la pena destacar. Este sistema operativo de Google tiene miles de aplicaciones de todo tipo que permiten sacarle mucho más partido. Tampoco podía faltar el Asistente de Google, lo que significa que soporta control por voz. Esto es muy útil a la hora de buscar contenido, ajustar el volumen y mucho más. Llegados a este punto, no hace falta decir que el TCL 50QM8B es perfecto para ver películas/series y disfrutar de tu PS5 o Xbox Series X|S.

Pasamos a la conectividad, otro aspecto muy importante. Este televisor tiene x4 HDMI, x1 USB 3.0, x1 Ethernet, x1 entrada de antena, x1 entrada de satélite, x1 salida digital de audio óptica, x1 ranura CI, x1 salida de auriculares, Bluetooth y Wi-Fi, Aquí echamos en falta algún puerto USB más, pero en líneas generales no está nada mal.

Sin duda, podríamos decir que el TCL 50QM8B es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por menos de 550 euros. Pocos televisores ofrecen tanto por tan poco. Y si lo que buscas es un Smart TV más grande, te recordamos que también está disponible en 85 y 98 pulgadas, pero el precio se dispara.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.