Nintendo Switch vs Nintendo Switch 2: ¿en qué se diferencian?

La próxima generación de consolas de Nintendo, aunque se ha hecho de rogar y ya tenía desesperados a algunos, ya es una realidad. Con ella llegan tanto la ilusión por lo que esta nueva entrega puede significar como las inevitables comparaciones con lo que dejamos "atrás". Desde que se realizó el Direct en el que se mostraron las características de Nintendo Switch 2, esta consiguió aumentar una expectación que ya era notable. Es por eso que en este panorama de hype e ilusión es importante tener cabeza. Para ayudarte a ello, en este artículo vamos a analizar las principales diferencias entre el modelo original de Nintendo Switch y su sucesora, repasando toda la información sobre cada una para intentar llegar a la conclusión de cuál merece más la pena comprar, sobre todo si ya tienes en casa la original. Es posible que el punto de vista sobre cada recomendación cambie con el paso de los años. Los juegos que se vayan lanzando y el mantenimiento de la consola en el tiempo serán elementos fundamentales para que, en el futuro, podamos hablar de Switch 2 como una buena o mala consola. A medida que esto se vaya dando, podremos completar esta comparación, pero, de momento, esto es lo más ajustado a la realidad. Especificaciones técnicas de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 Como no podía ser de otra manera, en un cambio de generación se nota ya una buena diferencia entre ambos dispositivos solo con ver la información sobre ellos, por eso siempre es importante tenerlos presentes. Características Nintendo Switch y Nintendo Switch OLED Características de Nintendo Switch Difoosion Empezando por la versión original de Switch, esta se lanzó en 2017 y revolucionó el mercado con su presentación como consola híbrida. Su tamaño es de 238 x 101,6 x 14 milímetros y su peso es de 299 gramos sin Joy-Con y de 100 gramos más con ellos, con unas cualidades que se adaptan genial a su definición de dispositivo portátil. Respecto a su pantalla, esta es una LCD de 6,2 pulgadas y que alcanza la resolución HD (1.280 x 720 píxeles) que si bien es cierto que con el paso de los años ha dejado de ser tan impresionante, sigue siendo una apuesta sólida. Su rendimiento posiblemente haya sido su mayor límite, con muchos jugadores achacándole problemas de potencia. Su procesador NVIDIDA Custom Terra y sus 32 GB de almacenamiento interno (ampliables con tarjeta Micro SD) han sido las características en las que muchos han puesto el foco de cara a su sucesora, pero eso no significa que durante este tiempo, ni para un futuro inmediato, hagan de Switch original una consola imposible de aprovechar. Respecto al resto de especificaciones, cabe destacar su calidad de vídeo de 1.080 p en televisión y 720 p en la pantalla de la consola, su batería de 4.310 mAh (con una autonomía de entre 4 y 9 horas dependiendo del uso) y un tiempo de carga de 3 horas. Nintendo Switch OLED Difoosion Es justo mencionar también Nintendo Switch OLED, una revisión de la consola que más allá del nuevo tipo de tecnología en su pantalla, de ampliar el tamaño a 7 pulgadas (con el aumento correspondiente de tamaño y peso) y de aumentar su almacenamiento interno hasta los 64 GB, no trajo ningún cambio en las características del dispositivo. Características Nintendo Switch 2 Esta diferencia sí que es notable cuando pasamos a hablar de las especificaciones de Nintendo Switch 2, mostrándonos de inicio que existe una brecha real entre ambas generaciones. Para empezar, su tamaño es de 272 x 116 x 13,9 milímetros y su peso es de 401 gramos sin Joy-Con y de 534 gramos con ellos. La pantalla ya representa un buen salto de calidad, siendo una LCD de 7,9 pulgadas con resolución Full HD (1.920 x 1.080 píxeles) 120 Hz HDR, unos datos mucho más adaptados a lo que se le puede exigir a cualquier pantalla destinada a reproducir contenido multimedia. En cuanto a su potencia, solo con ver lo mostrado está claro que Switch 2 representará un antes y un después, pero hay datos en este sentido que no se conocen con exactitud. Según se afirma, la consola tiene 12 GB de memoria RAM y un procesador de 8 núcleos, aunque esta información no es oficial. Además, esta misma fuente aclara que no se podría destinar todos los recursos a los propios juegos, sino que otras funciones del dispositivo requerirían cierta parte de la potencia. Aun así, la diferencia es muy notable. De la misma forma que antes, otros datos de interés serían sus 256 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas Micro SD, su calidad de vídeo 4K a 60 FPS con HDR y FullHD/1.440p a 120 FPS con HDR; y su batería de 5.220 mAh (con una autonomía de entre 2 y casi 7 horas y con un tiempo de carga de 3 horas). Diferencias entre Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 Aunque al hablar de las especificaciones de cada una ya se pueden comprobar las diferencias que hay entre las dos generaciones de la consola de Nintendo, pero lo cierto es que siempre conviene profundizar un poco más en lo que realmente significar y suponen. La pantalla de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 La pantalla de Switch 2 es la primera gran diferencia respecto a la anterior generación Difoosion La primera diferencia apreciable es la pantalla, porque aunque las dos sean una LCD (no tendremos en cuenta la versión OLED), en Switch 2 hay otras características que suman para que se vea mejor, como la tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con el formato de imagen HDR. Este paso hacia adelante se valora más al haber llegado de la mano con la mejora en la potencia de la consola. Como decíamos antes, no se sabe mucho sobre el nuevo procesador más allá de lo que os hemos dicho ya y que es de NVIDIA, pero solo con ver la diferencia en los juegos se puede apreciar que hay un buen salto de calidad. Esto no es solo importante a corto plazo, sino también a largo, cuando puede que esa potencia se aproveche todavía mejor con los títulos que estén por venir. Otro punto a tener en cuenta en esta relación es que el dock de Switch 2 permitirá el reescalado a 4K en ciertos videojuegos. De nuevo, solo el tiempo podrá ayudarnos a valorar si esta característica tiene un impacto real siendo útil para la mayoría de títulos o si son solo unos pocos, dándole menos importancia a la función. Lo que está claro es que, de salida, se puede considerar una gran ventaja. Los Joy-Con y todas las nuevas funciones de Nintendo Switch 2 Los Joy-Con de Switch 2 también funcionarán como un ratón Difoosion Aunque esto no siempre afecta al rendimiento, uno de los puntos donde más se puede apreciar un cambio de generación en las consolas es en la apariencia. En el caso de Switch 2 no solo el dispositivo como tal ha cambiado ligeramente, también los Joy-Con. Estos son más grandes, con una mejor ergonomía y añadiendo cambios que los usuarios demandaban, como que los botones SR y SL sean más grandes. A esto hay que sumarle que el nuevo modelo de los mandos traen nuevas funciones. La primera es la manera en la que se acoplan, con un agarre magnético que ayudará a su estabilidad. Además, también funcionarán como un ratón de ordenador, siendo una novedad bastante sorprendente y que apunta a tener un futuro interesante en cuanto un videojuego aproveche esta posibilidad. El exterior de la consola no es lo único que trae cambios respecto a Switch. El servicio de pago que en la primera generación te daba únicamente acceso al multijugador y a alguna expansión, contenido adicional, ofertas o demos, ahora ha dado un paso más. Para empezar, pagando NSO (Nintendo Switch Online) podrás disfrutar de mejoras gratuitas en algunos juegos de primera generación. Sin embargo, uno de los grandes atractivos de este servicio será GameChat. Con esta aplicación, que, repetimos, solo se podrá utilizar pagando la suscripción, podrás hablar con tus amigos mientras juegas e incluso veros la cara con el accesorio de la cámara, que no es el único que está disponible desde ya. Los videojuegos de Nintendo Switch 2 y su precio El precio de los juegos de Nintendo Switch 2 ha generado un gran debate Difoosion Sin duda, uno de los puntos más comentados desde el mismo día de presentación de Nintendo Switch 2 ha sido el precio que han alcanzado algunos títulos, siendo Mario Kart World el más polémico. El nuevo juego de carreras tiene un precio de salida de 79,99 euros en su versión digital y 89,99 euros en su versión física, superando a lo que todos estamos acostumbrados en un videojuego sin contenido adicional. Para muchos esta diferencia es ya un motivo definitivo para no dar el salto a Switch 2. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta es la realidad del futuro de la industria. Los títulos subirán de precio y aquellos a los que les guste este mundo tendrán que hacer mayores esfuerzos económicos para acceder a los lanzamientos más recientes. Además, es justo remarcar que solo Mario Kart World, por ahora, ha alcanzado esta cifra, porque otros títulos que llegan directamente a la nueva generación, como Donkey Kong Bananza, cuestan 69,99 euros en digital y 79,99 euros en físico. Si a esto le sumamos que hay ciertos juegos, no pocos, de Nintendo Switch que aún sostienen un precio de 59,99 euros a pesar de llevar un buen tiempo en el mercado, parece que la situación tampoco es "tan" alarmante. Nintendo lleva toda la vida teniendo una mano ganadora gracias a sus licencias y a sus franquicias exclusivas, así que este aumento de precio no debería de haber resultado tan sorprendente. De hecho, puede que una reacción más acorde a la realidad debería de haber sido el sentimiento de la mayoría con el precio de la consola como tal, que cuesta 469,99 euros frente a los 329,99 euros que valía la primera generación en su día y a los 299,99 euros que cuesta en la actualidad. El pack de Nite Difoosion Además, cabe destacar que siendo Mario Kart Wolrd el juego que presenta una mayor diferencia, existe un pack que trae el título junto a la consola por un precio de 509,99 euros. De esta manera, teniendo en cuenta el precio de Switch 2 por separado, el juego pasaría a valer 40 euros, un precio muy por debajo de la media de cualquier videojuego actual para cualquier plataforma de última generación. Nintendo Switch o Nintendo Switch 2, qué consola comprar Después de conocer toda la información sobre el nuevo lanzamiento y de repasar algunos datos de la anterior entrega, lo cierto es que existen motivos para decantarse por cada compra. La decisión no es fácil y en la gran mayoría de ocasiones va a depender de la situación específica de cada uno. Por ello, consideramos que lo mejor es recalcar los puntos fuertes de cada una de las consolas para que tú mismo puedas elegir cuál se adapta mejor a ti. Motivos para comprar Nintendo Switch Ventajas Nintendo Switch Difoosion Aunque la primera idea que les venga a muchos a la cabeza es que una nueva generación mata por completo a la anterior, con Nintendo no será así. El mayor argumento para defender esta idea es que Switch original seguirá recibiendo nuevos juegos, con títulos previstos incluso para 2026. Además, si eres una persona que dedica mucho tiempo a los videojuegos, en un principio el catálogo de Switch 2 será bastante escaso. Esto te interesa sobre todo si ya tienes en casa la primera generación, porque puedes estirar un poco más el chicle y continuar probando juegos para Switch, que tiene una grandísima oferta, antes de dar el salto. De la misma manera, pasar más tarde a Switch 2 podría ayudar a que el precio de algunos títulos baje, aunque, siendo sinceros, el coste de los juegos de Nintendo tarda muchísimo en descender, por lo que esto puede ser una apuesta sin valor.

Ese mismo punto tiene otro enfoque para considerar seriamente quedarse en la primera generación: el precio de los nuevos juegos. De la misma manera que los títulos de Switch 2 no bajarán en el corto - medio plazo, es muy posible que los de Switch sí lo haga. Si no estás dispuesto a pagar grandes cantidades por los nuevos lanzamientos y no te importa esperar un poco más para acceder a ellos, puedes darle una vuelta a ahorrarte ese dinero e invertirlo en una cantidad mayor de videojuegos.

Por último, si no tienes ninguna consola en casa y tu duda va proyectada a comprar hoy Nintendo Switch o Nintendo Switch 2, es cierto que en primera generación tienes la versión OLED como una edición más "premium". Esta cuesta 349,99 euros, siendo también más barata que Switch 2, por lo que puede que te resulte más llamativa, aunque, personalmente, creo que llevar a cabo esta compra ahora mismo sería la peor opción.

Motivos para comprar Nintendo Switch 2

Ventajas Nintendo Switch 2 Difoosion

La razón primordial para ir de cabeza a por Nintendo Switch 2 es muy clara: es mejor consola. Si estás buscando el mejor dispositivo de los dos, dejando a un lado cualquier otro factor, es lógico que la nueva generación es superior. Es cierto que sus 469,99 euros pueden pensar, pero también hay que reconocer que están justificados con sus nuevas funciones y con el aumento de potencia.

Gracias a Nintendo Switch 2 podrás ver los juegos de la gran N como nunca antes, tanto los nuevos títulos como los anteriores gracias a eso retrocompatibilidad, con su reescalado a 4K.

En resumen, si tienes las posibilidades económicas de acceder al nuevo lanzamiento, no te arrepentirás de apostar por la nueva generación, porque lo cierto es que puede tener un impacto similar al que tenían antaño estos saltos en las consolas.