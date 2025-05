Algunas reservas de Nintendo Switch 2 están sufriendo cancelaciones de manera inesperada

El lanzamiento de Nintendo Switch 2 está a tan solo una semana de hacerse realidad, por lo que los usuarios ya se preparan a conciencia para todo lo que supondrá el aterrizaje de la nueva generación de la compañía japonesa. Por ello, las reservas del sistema han superado todas las expectativas, posicionándose como el mayor lanzamiento de la historia de una consola en el sector del videojuego. No obstante, algunos usuarios están recibiendo terribles noticias a tan solo unos días de recibir su nueva y flamante Nintendo Switch 2.

Porque desde GAME UK se está informando que algunas de las reservas confirmadas de Nintendo Switch 2 están sufriendo cancelaciones por falta de stock, por lo que algunos jugadores que ya tenían reservada su Nintendo Switch 2 en la tienda especializada, tendrán que decir adiós a esta pre compra, por lo que deberán buscar una vía alternativa para conseguirla de lanzamiento. La cadena de tiendas se ha disculpado por este inconveniente y aseguran estar trabajando para que afecte al menor número de usuarios posible.

¿Pasará lo mismo con las reservas de Nintendo Switch 2 en España?

Por el momento este es un problema que tan solo está afectando a los usuarios de Reino Unido, por lo que no se ha notificado ningún otro problema en las subsidiarias de GAME ne otros territorios. Desde GAME España no se ha lanzado ningún tipo de comunicado para aclarar este asunto, por lo que se deduce que todas las reservas siguen activas y sin ningún tipo de cambio en este aspecto. No obstante, es recomendable permanecer muy atentos a cualquier tipo de cambio que pueda surgir durante los próximos días para garantizar que las Nintendo Switch 2 reservadas lleguen a su destino.

De este modo, Nintendo Switch 2 confirma su enorme éxito de lanzamiento, ya que la demanda apunta a ser mucho mayor que la oferta de cara al próximo 5 de junio cuando la consola ya esté lista de manera oficial en el mercado, uno de los momentos más esperados por todos los aficionados a la marca japonesa que están deseando probar Mario Kart World y el resto de juegos que llegarán a la máquina de nueva generación de la compañía.