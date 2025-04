Portátiles gaming por menos de 900 euros hay muchos, pero pocos están a la altura de este equipo de ASUS que está rebajado 200 euros

Si quieres cambiar de portátil y estás buscando uno que, además de servir para jugar, también da la talla a la hora de trabajar, entonces puede que te interese el ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-LP002. Este portátil vuelve a estar disponible por menos de 900 euros y es una opción muy atractiva si tenemos en cuenta las especificaciones técnicas. Pero esto no es todo, si echas un vistazo a las reseñas verás que son muy positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.

Actualmente puedes encontrar el ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-LP002 en Amazon por 899 euros. Si tenemos en cuenta que tiene un precio recomendado de 1.099 euros, te ahorras 200 euros (18 % de descuento). Cabe mencionar que no es el mínimo histórico, pero sigue siendo un chollazo que no puedes dejar pasar. De hecho, es uno de los portátiles gaming asequibles que puedes comprar ahora mismo si quieres jugar a los últimos títulos triple A que han salido.

Compra el ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-LP002 en Amazon por 899 euros

Este portátil gaming ASUS también es ideal para trabajar ASUS

Al estar hablando de un portátil gaming es muy importante que la tasa de refresco de la pantalla sea bastante alta. Pues bien, lleva un panel IPS Full HD de 15,6 pulgadas que tiene una frecuencia de actualización de 144 Hz. Por lo tanto, es ideal para juegos competitivos. En su interior encontramos el procesador AMD Ryzen 7 7435HS, que es de alto rendimiento. A esto hay que añadir un SSD de 512 GB, 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060.

A nivel de rendimiento, este equipo está pensado para jugar en 1080p con ajustes gráficos en alto, incluso en juegos tan exigentes como Indiana Jones y el Gran Círculo, Clair Obscur: Expedition 33 o Moster Hunter Wilds, entre otros. Por otro lado, y pasando al sistema operativo, si finalmente decides comprar este portátil tendrás que instalar Windows 11 por tu cuenta. Podríamos decir que es el único inconveniente.

En cuanto a conectividad, incorpora un puerto Ethernet, dos USB tipo C, un HDMI, dos USB tipo A, una toma para auriculares, Bluetooth y Wi-Fi. Como puedes ver, no está nada mal, aunque no es portátil con más puertos. No obstante, en un principio no tendrías que tener ningún problema a la hora de conectar todos tus periféricos. Si necesitas más puertos tendrás que usar un HUB USB.

En definitiva, por 899 euros puedes tener un portátil para jugar y trabajar que te sorprenderá por su rendimiento. Así que, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento y no todos lo días tiene un 18 % de descuento.

