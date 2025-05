Precio mínimo histórico para esta microSD Samsung de 1 TB que es perfecta para Nintendo Switch y Steam Deck

El espacio de almacenamiento nunca sobra, ya sea en una consola, móvil, tableta o cámara. Ahora bien, si nos centramos en Nintendo Switch, Steam Deck, ASUS ROG Ally y similares, es muy importante tener una tarjeta microSD de gran capacidad. Debemos tener en cuenta que hay juegos que ocupan mucho espacio, sobre todo cuando hablamos de títulos de PC. Pues bien, hoy todo el protagonismo es para la tarjeta Samsung EVO Select de 1 TB, que vuelve a estar en oferta y tiene un precio muy tentador.

Si bien la microSD Samsung EVO Select de 1 TB tiene un precio recomendado de 106,99 euros, la puedes encontrar en Amazon por 74,99 euros, aunque esto puede cambiar en cualquier momento. Cabe mencionar que nunca antes había estado tan barata, razón de más para no dejar pasar esta oferta. Por si esto no fuera suficiente, tiene más de 1.600 valoraciones, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Hazte con la tarjeta microSD Samsung EVO Select de 1 TB por 74,99 euros en Amazon

Esta tarjeta microSD es compatible con una amplia variedad de dispositivos Samsung

Hablemos de rendimiento. Esta tarjeta microSD de 1 TB ofrece velocidades de lectura de hasta 160 MB/s, mientras que a la hora de escribir alcanza hasta 120 MB/s. Por lo tanto, es mucho más rápida que otras tarjetas. Además, es fiable y resistente. Sobre esto último, tiene protección contra el agua, rayos X, imanes, la temperatura, caídas y el desgaste. ¡Casi nada!

Si tenemos en cuenta que en Nintendo Switch hay juegos como DOOM Eternal y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom que ocupan entre 15/19 GB, en esta microSD caben muchos títulos, incluso si son muy pesados. A la hora de hablar de Steam Deck o ROG ASUS Ally, al correr juegos de PC no caben tantos. Recordamos que hay títulos como Halo Infinite y Forza Horizon 5 que ocupan más de 100 GB. Ahora bien, no es muy recomendable instalar juegos triple A de ordenador en una microSD, hay muchos que requieren un SSD para disfrutar de la mejor experiencia.

Si hace poco que has comprado tu Nintendo Switch y nunca has usado una microSD, te recordamos que muy posiblemente la tengas que formatear antes de usarla. Esto es fácil y rápido. Es más, Nintendo tiene un tutorial explicando cómo se hace. A modo de resumen tienes que entrar en la configuración de la consola en el menú HOME. A continuación, en el menú de opciones de la izquierda tienes que seleccionar Consola. Por último, en el menú de opciones de la derecha tienes que acceder a Opciones de formateo y ahí verás la opción Formatear la tarjeta microSD.

Aunque podemos encontrar muchas más tarjeta microSD de 1 TB, la mayoría son más caras que esta Samsung EVO Select, ademas de ser más lentas. Así que, no lo dudes más y hazte con la tuya antes de que finalice la oferta o se agote, no todos los días tiene un 30 % de descuento.

