Las mejores tarjetas microSD Express para Nintendo Switch 2

Aunque Nintendo Switch 2 tiene 256 GB de almacenamiento interno, que es mucho más de lo que encontramos en Nintendo Switch, los juegos también ocupan mucho más espacio, así que al final tenemos el mismo problema, sobre todo si compramos juegos en formato digital. Hay que tener en cuenta que Cyberpunk 2077: Ultimate Edition pesa 67 GB. Por lo tanto, en la memoria interna caben unos cuatros que sean muy pesados.

Por suerte, ampliar la capacidad de almacenamiento de Nintendo Switch 2 es muy fácil y rápido, solo tenemos que comprar una tarjeta microSD Express. Además de tener más capacidad de almacenamiento, la nueva consola de Nintendo también cuenta con una pantalla Full HD (1.920 por 1.080 píxeles) de 7,9 pulgadas, más memoria RAM, un chip más potente que es compatible con DLSS, Joy-Con mejorados y mucho más. A fin de cuentas estamos hablando de una consola de nueva generación.

Si tienes dudas sobre qué tarjeta microSD Express comprar para Nintendo Switch 2 o si tus tarjetas microSD de Nintendo Switch son compatibles con la nueva consola, en este artículo saldrás de dudas. Aquí encontrarás toda la información y de paso respondemos a la pregunta de si vale la pena comprar una microSD Express.

MicroSD estándar y microSD Express: ¿en qué se diferencian?

Si bien por fuera tienen la misma forma, internamente no tienen nada que ver. Las microSD estándar son más lentas, independientemente de la interfaz, que puede ser UHS-I, UHS-II o UHS-III. Esta última tiene un límite teórico de hasta 624 MB/s. En cuanto a las tarjetas microSD Express, utilizan la interfaz PCIe junto con el protocolo de transferencia de datos NVMe. Esto se traduce en velocidades de transferencia de hasta 985 MB/s. Así pues, la diferencia es significativa.

Qué tipo de tarjetas microSD son compatibles con Nintendo Switch 2

Las tarjetas microSD con el logotipo EX son compatibles con Nintendo Switch 2 Lexar

Nintendo Switch 2 solo es compatible con las tarjetas microSD Express. Dichas tarjetas son mucho más rápidas que las microSD que usa la primera Nintendo Switch y esto es imprescindible para disfrutar de la mejor experiencia de juego. En cuanto a capacidad, soporta tarjetas microSD Express de hasta 2 TB.

Si usas una tarjeta microSD estándar en Nintendo Switch 2 y dicha tarjeta ha sido usada anteriormente en tu Nintendo Switch, no podrás guardar o cargar juegos en formato digital. Lo que sí podrás hacer es importar los vídeos y capturas de pantalla que hayas grabado.

Se puede usar una microSD Express en una consola Nintendo Switch, ya sea el modelo original, Lite u OLED, pero la velocidad de lectura y escritura será exactamente la misma que la de una tarjeta microSD estándar, así que en este sentido no merece pagar más.

Las mejores tarjetas microSD Express para Nintendo Switch 2

A continuación, hemos seleccionado las mejores tarjetas microSD Express que puedes comprar. Hay dos que han sido diseñadas para Nintendo Switch 2, así que tienen licencia oficial de Nintendo. Ahora bien, las otras dos tarjetas también son 100 % compatibles y funcionan sin ningún problema.

Tarjeta microSD Express SanDisk de 256 GB para Nintendo Switch 2

SanDisk ha creado esta tarjeta pensado en Nintendo Switch 2 SanDisk

SanDisk ha sido uno de los primeros fabricantes en lanzar una tarjeta microSD Express. Es más, el modelo que hemos seleccionado fue anunciado junto a la consola de Nintendo y cuenta con el sello de aprobación de la compañía nipona. Tiene 256 GB de almacenamiento y en un principio no tendría que haber diferencias a nivel de rendimiento respecto a la memoria de almacenamiento interna. Si la hay tendría que ser mínima e imperceptible. Además de estar disponible en Amazon, My Nintendo Store y PcComponentes, también la puedes encontrar en MediaMarkt y El Corte Inglés.

Tarjeta microSD Express Samsung de 256 GB para Nintendo Switch 2

Al igual que SanDisk, Samsung también ha lanzado una tarjeta microSD Express para la consola de Nintendo Samsung

Al estar hablando de una tarjeta microSD de última generación no podía faltar una alternativa por parte de Samsung, a fin de cuentas es otro de los grandes fabricantes. Esta también tiene licencia oficial de Nintendo, así que si quieres ir a lo seguro, es una opción muy interesante. Si finalmente compras esta tarjeta de 256 GB, tu consola tendrá un total de 512 GB de almacenamiento, que no está nada mal. La puedes encontrar en Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes, My Nintendo Store o MediaMarkt, entre otras muchas tiendas.

Tarjeta microSD Express SanDisk de 128 GB

Esta microSD Express es hasta 4,4 más rápida que una tarjeta UHS-I SanDisk

Si buscas una microSD Express más barata y la capacidad te da igual, aquí tienes otra tarjeta SanDisk que puedes usar en Nintendo Switch 2, aunque esta no tiene licencia oficial. Con una capacidad de 128 GB no esperes instalar muchos juegos triple A. Ahora bien, desde nuestro punto de vista es perfecta para juegos indie, que suelen ocupar mucho menos espacio. De esta si podemos hablar de rendimiento. Ofrece unas velocidades de lectura y escritura de hasta 880 MB/s y 480 MB/s respectivamente. No hace falta decir que es mucho más rápida que una tarjeta microSD estándar. ¿Te gustaría comprarla? La puedes encontrar en Amazon por 49,99 euros.

Tarjeta microSD Express Lexar Play Pro de 256 GB

Esta ha sido la primera microSD Express en salir a la venta Lexar

Hemos dejado para el final la primera tarjeta microSD Express que llegó al mercado, y no es otra que la Lexar Play Pro. Cabe mencionar que es una de las tarjetas más rápidas, con una velocidad de lectura de hasta 900 MB/s y una velocidad de escritura de hasta 600 MB/s. A esto hay que añadir que, en el momento de escribir estas líneas, se puede encontrar en Amazon por 59,99 euros. Y si te preguntas si merece la pena, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas por parte de los usuarios, son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Consejos para ampliar el almacenamiento de tu Nintendo Switch 2 sin perder rendimiento

Aquí no hay mucho que hacer, lo más recomendable es comprar una tarjeta microSD Express que sea lo más rápida posible e intentar no ocupar el 100 % de su capacidad. Esto último puede hacer que vaya más lenta. Lo mismo pasa cuando hablamos de un disco duro mecánico o SSD.

¿Vale la pena usar una tarjeta microSD Express en Nintendo Switch 2?

La respuesta corta es, sí. Sin duda merece la pena usar una tarjeta microSD Express. De hecho, es probable que, en algún momento, acabes teniendo como mínimo una de estas tarjetas si compras mayormente juegos en formato digital. A todo esto, te recordamos que muchos títulos que se venden en caja no incluyen el juego en el cartucho. Se trata de lo que han denominado Game-KeyCards. Una vez introduces uno de estos cartuchos en tu Nintendo Switch 2 se desbloquea el juego y lo puedes descargar vía Nintendo eShop. Cada vez que quieras jugar al juego tienes que introducir el cartucho a modo de llave/verificación.