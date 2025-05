Si quieres cambiar la tarjeta gráfica de tu PC, esta RTX 5070 de ASUS es una apuesta segura y está rebajada 140 euros

Si tu PC no da la talla en los últimos juegos triple A que han salido y es por culpa de la tarjeta gráfica, entonces tienes que echar un vistazo a la ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC Edition. Resulta que está en oferta y la puedes conseguir mucho menos del precio de venta recomendado. Este modelo se desenvuelve como pez en el agua jugando a una resolución de 2.560 por 1.440 píxeles. No obstante, también puede mover muchos juegos en 4K gracias a las tecnologías DLSS 4 y generación de fotogramas múltiples.

Al igual que las consolas, las tarjetas gráficas cada vez son más caras, pero con algo de paciencia podemos encontrar alguna oferta interesante. Por ejemplo, la ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC Edition tiene un precio recomendado de 769,95 euros, pero actualmente está disponible por 629 euros en Amazon, mientras que en PcComponentes cuesta 623,84 euros. En esta última tienda la recomiendan el 100 % de los usuarios (4,6 estrellas sobre 5), así que estamos hablando de una tarjeta gráfica que merece la pena comprar.

Hazte con la ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC Edition en Amazon por 629 euros

Esta tarjeta gráfica tiene un conector de alimentación de 16 pines ASUS

Si juegas en 1440p y no tienes pensado dar el salto a 4K en mucho tiempo, esta tarjeta gráfica es un acierto. No solo soporta las últimas tecnologías de NVIDIA y ofrece un buen rendimiento en cualquier videojuego, sino que también la puedes usar para ejecutar modelos de IA de forma local. Sobre esto último, piensa que esta tarjeta gráfica tiene 12 GB de memoria GDDR7, así que no esperes cargar modelos de gran tamaño.

En cuanto a rendimiento, da igual si quieres jugar a Cyberpunk 2077 con path tracing y todos ajustes gráficos al máximo, esta tarjeta lo mueve sin ningún problema y a mucho más de 60 fps. Solo tienes que activar DLSS 4 y Frame Generation x4. Lo mismo podemos decir de otros títulos exigentes como Alan Wake II. En cuanto a requisitos, es recomendable que tu PC tenga una fuente de alimentación de 750 vatios como mínimo. Además lleva un conector de alimentación de 16 pines.

A nivel de interfaz esta tarjeta gráfica es PCI Express 5.0, pero la puedes conectar en una placa que tenga una ranura PCI 4.0, aunque perderás algo de rendimiento. Y si pasamos la conectividad, encontramos un puerto HDMI 2.1b y tres DisplayPort 2.1b. Por último, decir que incorpora un sistema de refrigeración que consta de un disipador de gran tamaño y tres ventiladores con tecnología ASUS Axial-tech.

En definitiva, podríamos decir que la ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC Edition es una de las mejores tarjetas gráficas de última generación que puedes comprar por menos de 630 euros. Así que, no lo dudes más y hazte con la tuya antes de que finalice la oferta o se agote, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.