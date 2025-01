Descubre las RTX 5090, 5080 y 5070: Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas GPUs de NVIDIA

Los asistentes al CES 2025 han sido testigos de excepción de la presentación de la nueva generación de tarjetas gráficas GeForce RTX 50, basadas en la arquitectura Blackwell de NVIDIA. Por suerte, no hace falta visitar la mayor feria de tecnología del mundo para conocer cómo se desarrolló el evento completo y descubrir todos los detalles sobre los modelos anunciados y sus respectivos precios.

A la cabeza de la línea se planta una potente GeForce RTX 5090, que llega equipada con 32 GB de memoria VRAM en el nuevo protocolo GDDR7. Promete un importante salto de rendimiento, indicativo de un consumo energético elevado. La RTX 5090 impresiona con sus 4.000 TOPS de IA (muy por encima de los 1.300 TOPS del RTX 4090) y un ancho de banda de 1,8 TB/s, que permite una mayor velocidad de renderizado de fotogramas en juegos y tareas profesionales. Estas tecnologías refuerzan el compromiso de la marca en impulsar un rendimiento muy superior, especialmente en aplicaciones que requieren inteligencia artificial.

Introducing GeForce RTX 50 Series graphics cards & laptops. Powered by NVIDIA Blackwell architecture & AI, the RTX 50 Series enables new experiences & next-level graphics fidelity.



