Sonido prémium y funciones de IA en estos auriculares de Google que están 50 euros más baratos del precio recomendado

Si hay unos auriculares de gama alta que nos gusta recomendar son los Pixel Buds Pro 2, sobre todo cuando están en oferta. Pues bien, estos auriculares de botón están actualmente disponibles por 199 euros en Amazon y MediaMarkt. Si tenemos en cuenta que en Google Store cuestan 249 euros, esto se traduce en 50 euros de descuento. No es el mínimo histórico, pero casi. A la hora de comprarlos puedes elegir entre cuatro colores: verde liquen, porcelana, verde pastel y rosa peonía.

Que estos auriculares no sean tan conocidos como los AirPods Pro 2 no quiere decir que no merezcan la pena. De hecho, si tenemos en cuenta las reseñas por parte de los usuarios que los han comprado en Amazon, la mayoría están encantados y más del 66 % los han puntuado con 5 estrellas sobre 5. Si a esto le sumamos que son muy completos a nivel de características, no hace falta decir que son un acierto.

Hazte con los Pixel Buds Pro 2 por 199 euros

Un aspecto muy importante a la hora de comprar unos auriculares es la comodidad de los mismos, y aquí los Pixel Buds Pro 2 no decepcionan. Son pequeños, ligeros y ergonómicos, por lo que podrás usarlos durante horas sin que resulten una molestia. Entre las características más destacables está el estabilizador ajustable con giro para un ajuste más firme y seguro. Aquí Google ha hecho un buen trabajo.

Ahora bien, la magia de los Pixel Buds Pro 2 reside en la IA, que está impulsada por el chip Tensor A1. Esto se traduce en un sonido prémium más inmersivo y una cancelación de ruido mucho más eficaz. Por otro lado, la función de detección de conversación es otra característica muy interesante. Dicha función lo que hace es pausar automáticamente la música cuando hablas con alguien.

A todo lo que acabamos de mencionar hay que añadir una autonomía de hasta 30 horas usando el estuche de carga, y su resistencia al agua y al sudor. Esto último hace que sean perfectos para usarlos mientras llevas a cabo cualquier actividad física.

Como puedes ver, estos auriculares de gama alta no están nada mal, y ahora que se pueden conseguir por menos de 200 euros es una oportunidad que no puedes dejar pasar si estabas esperando una rebaja para comprarlos. Por cierto, no solo son compatibles con dispositivos Android, sino también con iOS.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.