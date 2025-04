El sorprendente nuevo diseño de Capitán América al fin refleja su edad real en Marvel

El Capitán América ha obtenido un nuevo diseño sorprendente como parte de su aparición en un universo alternativo. Lo más curioso es que puede que sea el más realista, ya que Steve Rogers comenzó a aparentar su edad. Su nueva apariencia llega en la miniserie Daredevil: Cold Day in Hell, que presenta un mundo distópico en el futuro donde los héroes envejecidos se ven envueltos en una misteriosa guerra que amenaza la seguridad del mundo.

En el cómic Daredevil: Cold Day in Hell #1, Matt Murdock confirma que ha perdido sus sentidos mejorados, por lo que ya ha perdido el sentido de su función como Daredevil. De hecho, Marvel confirma que se encarga de dirigir un comedor social de Nueva York. Esto es algo que lo lleva a conocer al popular Steve Rogers, cuya nueva apariencia definitivamente muestra su verdadera edad.

El Capitán América aparece como un anciano

Lo que se sabe es que un grupo de terroristas detonó una bomba cerca del trabajo donde se encuentra Matt Murdock, un suceso que pareció despertar sus poderes de nuevo. Mientras se dirigía a un andén del metro para ver si había supervivientes, se encontró con nada menos que Steve Rogers. En este escenario, el Capitán América apareció con un aspecto desaliñado que dejaba notar el paso de los años sobre su cuerpo.

Eso no evitó que se viera cómo sostenía un túnel que estaba a punto de derrumbarse. También fue quien le dijo a Matt Murdock que debía salvar a la joven que se encontraba a sus pies. El Capitán América que los lectores descubren en Cold Day in Hell muestra una apariencia más ruda, ya que se dejó crecer la barba y el pelo mucho más de como suele aparecer en la mayoría de los cómics.

Daredevil: Cold Day in Hell muestra una versión realista de Steve Rogers Marvel

Y es que la única pista visual que los lectores perciben de que se trata de Capitán América es la estrella que se encuentra en su pecho. Finalmente, Steve Rogers logra sostener el techo derrumbado el tiempo suficiente para que Matt Murdock pudiese salvar a la chica inconsciente que protegía, y Steve Rogers dijo que era vital.

Matt Murdock finalmente se lleva a la chica y la deja con un grupo de médicos que se encontraban en el lugar. Tras un esfuerzo titánico, Steve Rogers soltó el techo que tenía sobre su cabeza, por lo que se intuye que encontró su muerte en el derrumbe posterior.

Aunque resultó muerto casi al instante en su misma presentación, esta versión del Capitán América se mantiene fiel a este estilo tan oscuro que plantea Daredevil: Cold Day in Hell. Será interesante ver si aparecen otras caras conocidas en los dos próximos números de esta miniserie. Esta variante cruda de Capitán América demuestra que el mundo futuro de Daredevil: Cold Day in Hell es uno de los más oscuros en el Universo Marvel y lo peor es que, a priori, no tendrá mucho recorrido.