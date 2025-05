EA Sports FC 26 apunta a tener un modo de mundo abierto, lo que supone un disparate para los jugadores

Desde que terminara el acuerdo entre la FIFA y Electronic Arts para ofrecer el mayor simulador de fútbol que haya visto la industria del videojuego hasta la fecha, la firma norteamericana ha decidido seguir su camino por libre, mientras el organismo prepara su propia versión del próximo FIFA, de la que aún no se sabe nada. Ante la cercanía del verano ya comienzan a surgir los primeros rumores en relación a EA Sportc FC 26, la próxima entrega de la licencia.

Y si hace poco se ofrecían noticias algo turbulentas para los seguidores de la modalidad Ultimate Team, ahora los rumores apuntan a una revolución en el entorno del simulador futbolístico que puede cambiar para siempre el modo de entender el juego. Según se apunta, Electronic Arts habría estado desarrollando un modo de mundo abierto para el juego, algo que no ha contado con una buena recepción por parte de la comunidad y que se considera un disparate.

EA Sports FC 26 tendría un modo de mundo abierto en fase de pruebas

Según informa la cuenta de Twitter de FGZNews, un habitual de las filtraciones que tienen que ver con el simulador futbolístico, EA Sports FC 26 tendría en fase de pruebas un modo de mundo abierto. No obstante, a pesar de que afirma que se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, los comentarios por parte de los testers son un completo desastre, por lo que el experimento no estaría yendo nada bien en las oficinas de EA Sports. De lo que no cabe duda es de que sería un añadido de lo más extraño para un título de estas características.

Por supuesto, la reacción de los seguidores no se ha hecho esperar, por lo que consideran que este añadido terminaría por destrozar la franquicia, ya que se destinarían demasiados recursos a algo totalmente inncesario, en lugar de seguir mejorando la experiencia de juego. Por el momento habrá que esperar para conocer los planes de Electronic Arts en este sentido, ya que EA Sports FC 26 aún no ha sido anunciado de manera oficial por la compañía norteamericana.