'Star Wars' justificó el mayor fracaso de Luke Skywalker con una sola frase

No existió un momento más emocionante en Star Wars que el regreso de Luke Skywalker como un Maestro Jedi más experimentado. Sin embargo, Star Wars: Los Últimos Jedi le dio un giro inesperado a su legado, revelando que la vida de Luke Skywalker en realidad había sido un fracaso tras otro. Por suerte, una nueva escena final compartida entre Luke y Kylo Ren lo ha cambiado todo, así que debes conocer qué sucedió.

No hace falta repetir por qué muchos seguidores de la franquicia se sintieron decepcionados al descubrir que Luke Skywalker era solo una sombra del hombre que había sido la última vez que apareció en pantalla. Tras sufrir una absoluta crisis de fe, volviéndose contra su propio sobrino, su confianza en la enseñanza de la Fuerza se hizo añicos. Es por eso que se exilió del universo al que había contribuido a condenar.

El controvertido regreso de Luke Skywalker

Al final, esta trama consiguió solucionarse, en gran parte gracias a que Leia se convirtió en la maestra de Rey. Pese a las lecciones que Luke le impartió a Rey, sus repetidos errores acabaron por volverse en su contra. Convertido en un obstáculo para Rey y relegado a un segundo plano, el personaje central de Star Wars se había alejado lo máximo posible de la victoria que se consiguió en la icónica trilogía original.

Fue solo después de que Luke encontrara otra forma de fracasar que el Maestro Yoda apareció como un fantasma de la Fuerza. Recogiendo sus últimas palabras a Luke en El Retorno del Jedi, Yoda expuso sus defectos bajo una nueva luz y dio a entender que "el mejor maestro era el fracaso". La realidad es que la escena tenía sentido, reflejando la propia lucha de Yoda por preparar a Luke, como el destino de cualquier maestro.

Pues bien, la verdadera enseñanza de Yoda se materializa en el cómic Star Wars: Legacy of Vader #10. Consumido por su incapacidad para enfrentarse a su antiguo maestro antes de su muerte, Kylo Ren busca el espíritu de Luke Skywalker. Sin embargo, la versión de Luke que encuentra se diferencia mucho del atormentado Jedi que tantos años atrás estuvo tentado de poner fin a Ben Solo.

Aunque no participan en la reunión, los lectores son conscientes de que Luke conversaba previamente con Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi y Yoda. Este fue un reencuentro largamente esperado al que el propio Luke hace referencia, señalando al trío al explicarle a Kylo Ren que proviene de "un largo linaje de maestros". Con esa frase, comprende plenamente la lección que Yoda intentaba enseñarle. El cómic Star Wars: Legacy of Vader #10 ya está disponible.