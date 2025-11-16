Alcaraz - Sinner, en directo: Horario de la final de las ATP Finals, cuándo, dónde y cómo ver en TV y online

Alcaraz y Sinner se medirán por primera vez en una final de la Copa de Maestros, un duelo que marca un antes y un después en la rivalidad más electrizante del tenis actual. Este domingo 16 de noviembre de 2025 se escribe un nuevo capítulo de la historia del tenis profesional: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán en la final de las ATP Finals, el prestigioso torneo que reúne a los mejores jugadores del año.

La batalla tendrá lugar en la pista central del Inalpi Arena, en Turín, un escenario que vuelve a vestirse de gala para coronar al Maestro de la temporada. Tanto el español como el italiano llegan en un estado de forma excepcional, después de una campaña en la que han protagonizado algunos de los momentos más intensos del circuito. Su tenis, explosivo y de altísimo nivel, ha consolidado su condición de referentes de la nueva generación.

Alcaraz, con su potencia, versatilidad y capacidad para ejecutar golpes imposibles en los momentos clave, busca añadir a su palmarés uno de los títulos más codiciados del curso. Sinner, respaldado por el apoyo de su público y un rendimiento sobresaliente en pista cubierta, aspira a reafirmarse como uno de los jugadores más sólidos del circuito y a cerrar la temporada con un triunfo histórico en casa.

¿A qué hora es el Alcaraz - Sinner?

La final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tendrá lugar en la pista central del Inalpi Arena de Turín a las 18:00 horas del domingo 16 de noviembre, un escenario que volverá a vibrar con el mejor tenis del año. El italiano afrontará su último partido de la temporada ante su público, mientras que para el español no será el punto final: apenas unas horas después, el lunes, viajará a Bolonia para unirse a la concentración de la selección española de Copa Davis. Allí continuará su calendario representando al equipo nacional en la recta final del año.

Dónde ver la final de las ATP Finals entre Alcaraz y Sinner

El partido no comenzará antes de las 18:00 horas (hora peninsular española) este domingo. La hora exacta podría variar ligeramente, ya que dependerá del desenlace de la final de dobles que se disputa previamente en el Inalpi Arena.

En España, el encuentro podrá seguirse a través de Movistar Plus+, que ofrecerá la retransmisión en su canal principal de tenis.

Para quienes prefieran seguirlo por internet, el partido también estará disponible en La Razón.es que ofrecerá un minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la información del choque decisivo entre el español y el italiano.

Alcaraz - Sinner, en directo hoy: última hora de la final de la ATP Finals