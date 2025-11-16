España consigue una importante victoria sobre Gibraltar y causa celos en Reino Unido

Gibraltar está dentro de la Península Ibérica, y sin duda se trata de uno de los territorios en disputa que todavía generan conflictos después de siglos, con España y Reino Unido. A pesar de la reclamación de soberanía española, organismos internacionales como la ONU defienden que es una colonia o que pertenece al estado británico. Eso sí, España se ha asegurado una revancha con una importante victoria sobre Gibraltar, con el recelo de Reino Unido y tiene que ver con su espacio aéreo.

Y esto se debe a que el Gobierno de Reino Unido ha asumido el reto logístico y el coste que supone tener que esquivar el espacio aéreo español para que la Royal Air Force pueda seguir usando el aeropuerto militar de Gibraltar, puesto que las restricciones impuestas por España al sobrevuelo de las aeronaves militares británicas continúa vigentes, tal y como explicó Al Carns, subsecretario parlamentario del ministerio de Defensa del Gobierno británico.

Desde su construcción durante la Segunda Guerra Mundial, el Aeropuerto Internacional de Gibraltar está operado por la RAF británica. Un pequeño aeródromo situado en el istmo que une el territorio de ultramar con España y que durante años, ha sido un punto neurálgico para la logística de Reino Unido en el Mediterráneo.

"RAF Gibraltar continúa operando como un aeródromo militar soberano del Reino Unido, y la actual prohibición de sobrevuelo por parte de España no impide nuestra libertad operativa con respecto a los movimientos de aeronaves", avisaba Al Carns, en un capítulo más de los siglos de fricción entre Londres y Madrid.

A pesar de que Reino Unido insiste en que la medida española que afecta a los vuelos que llegan o parten desde la base aérea de la Royal Air Force en Gibraltar no tiene impacto operativo y que el aeropuerto funciona bajo plena autoridad del Reino Unido, lo cierto es que admiten que no se conocen las consecuencias logísticas y financieras del desvío de los vuelos, pese al aumento del gasto en combustible y tiempo de vuelo que ello implica, al no haberse realizado ningún estudio formal sobre los costes económicos de los mismos.

Si bien las restricciones de sobrevuelo de España no son una sanción, sí que se refiere a una expresión legítima de su jurisdicción sobre el espacio aéreo que considera propio.

¿Gibraltar pertenece a España o Reino Unido? Un conflicto con más de tres siglos de historia y del que la ONU pide paz

Lo cierto es que la historia de Gibraltar ha estado siempre marcada por las tensas relaciones entre España e Inglaterra. La ONU lo reconoce como un "territorio no autónomo pendiente de descolonización", una etiqueta desde 1946, con el final de la Segunda Guerra Mundial, pero el conflicto entre españoles y británicos comienza en el siglo XVIII.

Con motivo de la Guerra de Sucesión, Gran Bretaña invade la Península Ibérica y ataca Gibraltar y Menorca, que pasarían a ser británicas tras el final de la contienda. Ya en el siglo XIX, con el Tratado de Amiens, España pudo recuperar la isla balear, pero Gibraltar quedó en duda.

Mientras Reino Unido clama con que nunca llegó a cederlo, desde España sostienen que se recuperó la soberanía de ambos territorios y el documento que sostiene que Gibraltar es español fue destruido.