Nadie lo sabía: Daniel Craig confiesa el "infierno" que vivió durante su cameo oculto en 'Star Wars'

Después de más de una década del estreno de El Despertar de la Fuerza, Daniel Craig ha confirmado qué fue lo peor de su cameo. Conocido por ser el último James Bond, el actor apareció sin estar acreditado como un soldado de asalto cuando Rey se encontraba cautiva en la Base Starkiller. Es el mismo soldado al que Rey somete con un truco mental Jedi para liberarse.

Lo cierto es que la aparición de Daniel Craig se mantuvo en secreto hasta el esperado estreno de la película. De hecho, solo se supo que participó después de que lo hiciera. La idea surgió durante el rodaje de Spectre, la película que forma parte de la franquicia de espionaje de 007. Sobre su participación, Daniel Craig le preguntó a Ben Dixon, quien había trabajado como segundo asistente de dirección en El Despertar de la Fuerza, sobre la posibilidad de formar parte de la nueva película del director J.J. Abrams. Este último aceptó.

El cameo desconocido de Daniel Craig que pocos notaron

Ahora, Daniel Craig se ha pronunciado sobre las características del traje de soldado imperial que le obligaron a ponerse. En concreto, el actor se refería a lo incómodo que le resultó. Confirmó que el uniforme olía mal y las mangas largas y rígidas le provocaron dolor en un pulgar durante una semana. A pesar de eso, Daniel Craig demostró estar agradecido por la experiencia. Así lo explicaba:

Lo usan muchos especialistas de cine en el desierto, así que... no huelen muy bien. Además, las mangas del mío eran demasiado largas y rígidas. No sentí el pulgar durante una semana. Pero por lo demás, estuvo genial. Daniel Craig, sobre su participación en 'Star Wars'

Pese a lo incómodo que resultó convertirse en un soldado imperial, Daniel Craig estuvo a la altura como el personaje, llegando incluso a llamar la atención de Rian Johnson simplemente por su forma de caminar. Aparte de conseguir que su pequeño papel destacara, la interpretación de Daniel Craig contribuyó a dar forma a un momento importante en el canon de Star Wars, ya que es con él con quien Rey descubre aún más su conexión con la Fuerza.

Como bien sabrás, Daniel Craig es conocido principalmente por las películas de Knives Out y James Bond, pero su cameo también lo convierte oficialmente en parte de la extensa cronología de Star Wars. Con el décimo aniversario de El Despertar de la Fuerza, su participación se ha convertido en una pieza memorable del legado de la película.