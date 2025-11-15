El look de aeropuerto de Paula Echevarría es el más cómodo (y fácil de copiar) para tus escapadas de diciembre

Aunque parezca mentira estamos ya a las puertas de diciembre, después del verano uno de los meses en los que más viajamos del año. Que si escapadas por el puente de la Inmaculada-Constitución, que si fines de semana a la nieve, y por supuesto las fiestas navideñas. Y si te estás haciendo la misma pregunta de siempre, ¿qué me puedo poner para ir cómoda con ese aire effortless que tanto me gusta al subir al avión? El estilismo con el que hemos visto en la tarde de sábado a Paula Echevarría al aterrizar en Barajas es la respuesta que buscabas.

La actriz, modelo y prescriptora de estilo ha estado en la isla de Gran Canaria trabajando mucho según ella misma ha dejado caer en su cuenta de Instagram en un proyecto que de momento es más bien secreto. Lo que sí que sabemos con certera es que el look de aeropuerto de Paula va directo a nuestra lista de ideas para viajar en las últimas semanas del año.

El chándal marrón que necesitas para viajar cómoda (y con estilo)

Si hay un color que ha marcado 2025 de principio a fin, ese es el marrón. Terracota, moka, café, cacao, avellana… todas sus versiones han dominado pasarelas, escaparates y looks urbanos. Y Paula lo sabe muy bien. Para su viaje, apostó por un conjunto deportivo en marrón chocolate, suave, relajado y con ese toque elegante que solo los tonos cálidos son capaces de aportar. La sudadera de corte ligeramente amplio y el pantalón fluido crean un dúo perfecto para viajar: cómodo, favorecedor y totalmente airport-chic.

El marrón, además, se ha coronado como la alternativa sofisticada al negro en looks de viaje (y más allá). Ilumina más, se ensucia menos y aporta ese aire moderno que tanto encaja con la estética de lujo silencioso que venimos viendo todo el año en las cuentas de nuestras "insiders" favoritas.

El bolso icónico que nunca falla: el Louis Vuitton Neverfull

Toda viajera experta lo sabe: el bolso que lleves al aeropuerto es tan importante como tu look. Y Paula lo ha dejado claro apostando por uno de los modelos más reconocidos (y prácticos) de la moda: el "Neverfull" de Louis Vuitton.

Amplio, resistente, todoterreno y atemporal, este bolso se ha convertido en el compañero perfecto para viajes exprés, fines de semana improvisados y rutas aéreas maratonianas. En el look de Paula funciona como el contrapunto clásico de un estilismo relajado, demostrando que el equilibrio perfecto entre comodidad y lujo sí existe y es más accesible de lo que pensamos si jugamos con las prendas adecuadas. El monogram icónico de LV aporta ese toque aspiracional que eleva el look sin esfuerzo.

El look de aeropuerto definitivo: cómodo, sencillo y muy fácil de copiar

Paula completa su look con zapatillas de acabado en ante y tonalidad entre beige y crema, una maleta plateada decorada con stickers y un "beauty look" natural que encaja a la perfección con la estética relajada de un viaje por las nubes, ya sea con destino nacional o internacional.

El look de aeropuerto de Paula Echevarría. gtres

Diciembre es para escapadas con estilo, para vuelos tempraneros, para maletas listas junto a la puerta y looks cómodos que aun así nos hagan sentir bien. Y si estabas buscando inspiración, aquí la tienes: tu próximo look de embarque empieza con un chándal marrón como el de Paula Echevarría. ¿Lista para despegar?