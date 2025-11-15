EE.UU. coloca en las puertas del Pentágono carteles en los que se recuerda que es el "Departamento de Guerra"

El personal de mantenimiento ha retirado las placas de bronce de dos de las entradas del Pentágono y las ha sustituido por placas de reciente acuñación con el nuevo nombre: “Departamento de Guerra” . Una de esas nuevas placas se colocó en la Entrada del Río, que da al río Potomac y sirve como entrada principal del Pentágono. Allí, el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, recibe a sus homólogos de naciones aliadas y socias, así como a otros dignatarios y visitantes distinguidos. La entrada al Mall, que da al norte hacia el National Mall en Washington, también tiene un nuevo letrero. Fuera de esa entrada se encuentran los helipuertos del Pentágono.

“Queríamos reemplazar [los letreros antiguos] porque queremos que todos los que entren por esta puerta sepan que hablamos muy en serio sobre el cambio de nombre de esta organización”, dijo Hegseth.

A principios de septiembre, el presidente Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva que cambiaba el nombre del Departamento de Defensa de nuevo a Departamento de Guerra, nombre que el departamento mantuvo durante más de 150 años, desde 1789 hasta 1947.

La construcción del Pentágono comenzó en 1941 y finalizó en 1943. Cuando el edificio abrió sus puertas ese año, albergó el Departamento de Guerra. De hecho, la piedra conmemorativa del Pentágono —ubicada junto a la entrada del National Mall— tiene grabado en la parte superior «Departamento de Guerra», junto con los nombres de Franklin D. Roosevelt, presidente en aquel entonces, y Henry L. Stimson, quien se desempeñó como Secretario de Guerra de 1940 a 1945.

“Amamos todo lo que representaba el Departamento de Defensa”, dijo Hegseth. “Pero esta es una nueva era del Departamento de Guerra que se centra en ganar guerras… y en asegurarnos de que sabemos exactamente cuál es la misión y que las tropas se envían allí para tener éxito y ganar”, señala un comunicado del Departamento.Según Hegseth, el nombre “Departamento de Guerra” se remonta a la fundación de Estados Unidos.

“[Estamos] restableciendo [el departamento] a la esencia de Henry Knox y George Washington y la fundación de nuestra nación: luchar y ganar las guerras de nuestra nación si fuera necesario”, dijo. “Y, por supuesto, el objetivo principal es disuadir las guerras… para establecer la paz”. El nuevo nombre también refleja una nueva ética para el departamento, dijo Hegseth, después de que él mismo colocara el último tornillo en la nueva placa de River Entrance.