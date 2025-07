De 'Star Wars' a 'Star Trek': este actor es una leyenda de la ciencia ficción, pero apenas recibió reconocimiento

Cuando se trata de hacer películas a gran escala, el equipo técnico detrás de cámara es fundamental para que la magia cobre vida propia. No solo no puedes ver a estas personas en la pantalla, sino que, a menudo, sus contribuciones son imperceptibles para la mayoría de los espectadores. Algo así sucede en el caso en particular de Deep Roy, un veterano actor cuyo trabajo está destinado a pasar desapercibido.

Probablemente no asocies su cara con su nombre, pero la verdad es que has visto a Deep Roy unas cuantas veces. Una pieza clave que fue fundamental para dar cierta profundidad a los universos de Star Wars o Star Trek, siendo estas las franquicias más icónicas en las que ha participado.

Un actor invisible que ha sido imprescindible

Con 1,32 m de altura, el actor se convirtió en un pilar de los estudios de Hollywood, capaz de llenar cualquier hueco en los mundos de ciencia ficción y fantasía más reconocidos. No importa en qué lugar lo pongas, Deep Roy siempre te mantendrá cubierto. Ahora, con 67 años, su aparición en este tipo de proyectos ha disminuido mucho, pero cuenta con una notable trayectoria en la interpretación.

Después de trabajar en varias obras de teatro y series de televisión en Reino Unido, Deep Roy encontró un trabajo que resultaría ser más que una simple actuación ordinaria: interpretar al doble de Yoda en El Imperio Contraataca. No fue hasta que Tim Burton se hizo con el invaluable talento de Deep Roy que este actor recibió el reconocimiento que le correspondía como colaborador anónimo en el cine.

Desde ese instante, el actor se convirtió en un pilar fundamental del peculiar director, apareciendo en diferentes papeles. La mejor película que destacó las sorprendentes cualidades de Deep Roy llegó con Charlie y la fábrica de chocolate. Es cierto que la película tuvo una recepción mixta de crítica y público, pero la actuación de Deep Roy como no uno, sino 165 Oompa Loompas sigue siendo lo más destacable del filme .

Ahora que la mayoría de las franquicias recurren al CGI, personajes como Deep Roy se convierten en víctimas de los recortes que hacen los estudios. Eso también explica por qué tantos efectos visuales se ven tan mal en las producciones más recientes. Son colaboradores como Deep Roy quienes hacen que estas películas se sintieran tan especiales.